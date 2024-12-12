آرت دبي يعلن عن المعارض الحديثة والمعاصرة المشاركة في دورته لعام 2025



أعلن معرض «آرت دبي»، والذي يُعد أهم تجمع فني عالمي في منطقة الشرق الأوسط، اليوم عن قائمة المعارض التي ستشارك في دورته لعام 2025. وسيقام المعرض في مدينة جميرا بدبي في الفترة من 18 إلى 20 أبريل 2025، وقد تم تخصيص يومي 16 و17 أبريل للعروض التمهيدية.

ويشارك في الحدث أكثر من 100 معرض ضمن أقسام آرت دبي المعاصر ومعرض بوابة وآرت دبي الحديث، وآرت دبي ديجيتال، وتمثل أكثر من 50 مدينة، وتستقبل النسخة القادمة من المعرض أكثر من 20 مشاركاً لأول مرة. ويعكس النطاق الجغرافي لمجموعة المعارض المشاركة دور آرت دبي كبوابة للاكتشاف والتعلم والتبادل والتزامه المستمر بتسليط الضوء على الفن والفنانين من المناطق الجغرافية الأقل تمثيلاً.

وتشهد دورة 2025 من المعرض تمثيلاً قوياً للفنانين ومراكز الفن في الشرق الأوسط وأفريقيا وغرب وجنوب آسيا. ويُبرز النمو المتواصل للمشهد الثقافي في دبي ومكانتها كمركز مالي وتجاري في منطقة الخليج من خلال مشاركة أكثر من 20 معرضاً مقرها دبي، إلى جانب العدد المتزايد من الفنانين الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين سيعرضون أعمالهم في المعرض.

ويحرص معرض آرت دبي على تسليط الضوء على تاريخ الفن الإقليمي غير المستكشف ووضعه في حوار مع الحركات الفنية العالمية. ويدعو المعرض سنوياً أكاديميين ومؤرخين فنيين دوليين للإشراف على أقسام محددة. ومن بين القيّمين المدعوين لعام 2025 ميرجام فارادينيس (معرض بوابة)، وماجالي أريولا وندى شبوط (آرت دبي الحديث)، وغونزالو هيريرو ديليكادو (آرت دبي ديجيتال).

وعلّق بابلو ديل فال، المدير الفني لمعرض آرت دبي: «تُعد دبي مركزاً لسوق الفن في منطقة الشرق الأوسط وتواصل المدينة في التطور بوتيرة مذهلة. تعكس المعارض المشاركة في دورة 2025 بالكامل هذه الطاقات، وحيوية المشهد هنا، والتنوع الغني للمجتمعات التي تعتبر دبي موطناً لها. يعكس المعرض اهتمامًا متزايدًا بمشهد الفن في هذه المنطقة، مع الحفاظ على جوهر آرت دبي كمنصة للاكتشاف. يسعدنا بشكل خاص مشاركة التفاصيل الأولى لأقسامنا المنسقة بوابة وآرت دبي الحديث، وآرت دبي ديجيتال ونطاقها الجغرافي الموسع. في عالم مليء بالتحديات، يلعب هؤلاء الفنانون والمعارض دوراً مهماً في سرد قصص الهجرة والتبادل التي تشكل العالم المستقبلي من حولنا».

ويقام معرض «آرت دبي» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ويُعقد المعرض بالشراكة مع أ.ر.م. القابضة، وبرعاية مدير الثروات السويسرية «جوليوس باير» و«بياجيه»، الشريك الحصري لعالم المجوهرات الراقية والساعات في معرض آرت دبي. ومن الشركاء الآخرين شركة «هـُنا» للتطوير العقاري التي تجمع بين الجمال والحداثة والابتكار وتهدف إلى توفير تجربة حياة استثنائية تتلاءم مع مجتمعنا، وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) باعتبارها الشريك الاستراتيجي للمعرض.

