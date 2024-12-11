إليكم مفاجآت القرية العالمية حتى 5 يناير.. ثلوج وأجواء فرح

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن استعدادها لاحتفالات موسم العطلات اعتباراً من الجمعة المقبلة، ضمن باقة من الفعاليات والأنشطة والروائع التي تقام في جميع أرجائها حتى الخامس من يناير 2025.

وستكتسي أرجاء الوجهة خلال هذه الفترة بطابع الثلوج الذي يتضمن العديد من الأنشطة العائلية، بما فيها بابا نويل والأقزام القادمون من ثقافات متعددة من حول العالم، إذ سينثرون أجواء المرح والفرح والمغامرة وبهجة الموسم في القرية العالمية. علاوة على مجموعة من الأنشطة للّعب بالثلج المخصّصة للأطفال في منطقة بلازا المطاعم.

وتتيح هذه التجارب للضيوف فرصاً عديدة لالتقاط الصور التذكارية، والاستمتاع بالعديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ترتقي بتجارب الزوار.

وسيكون الزوار على موعدٍ مع أجواء بديعة تتضمن الديكورات الاحتفالية والزينة ذات الطابع الخاص، والتي تبرز من بينها «شجرة الميلاد» المضيئة التي يبلغ ارتفاعها 21 متراً في قلب منطقة ممشى الاحتفالات، حيث ستتزين بالحلوى والحُلي والجوارب الحمراء اللامعة والكرات المزخرفة، إلى جانب أنها ستحتضن أشكالاً للأقزام من جميع أنحاء العالم يرتدون أزياءً تراثية تعكس ثقافاتهم المختلفة. واستكمالاً لسحر الأجواء وجماليّتها، ستُضاء شجرة الميلاد بالأضواء البراقة وصناديق الهدايا ذات اللمسات الفريدة التي تضفي المزيد من الألق.

وسيتمكن ضيوف القرية العالمية خلال موسمها الـ29 من اقتناء هداياهم المفضلة لهذا الموسم من الأجنحة الـ30 التي تحتضنها الوجهة، والتي تتيح باقةً من المنتجات التي تلبي كل الأذواق. وإلى جانب تجارب التسوق سيكون ضيوف الوجهة من العائلات والأصدقاء، مدعوين لاستكشاف الحلويات والمأكولات الموسمية المتوافرة في أرجاء القرية العالمية، لاسيما في أبرز مناطق الطعام التابعة لها؛ بما فيها بلازا المطاعم وسوق القطارات والسوق العائم وشارع فييستا وشارع السعادة.