آيسلندا: انتهاء أحدث ثوران بركاني في البلاد

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في آيسلندا، أمس، انتهاء أحدث ثوران بركاني في البلاد بعد 18 يوماً من تصاعده.

وأكدت هيئة الدفاع المدني ذلك، بعد قيام طائرة بدون طيار بالتحليق فوق شبه جزيرة ريكيانيس المتضررة، الواقعة جنوب غرب العاصمة ريكيافيك، بحسب ما قال مكتب الأرصاد الجوية.

وتشهد شبه جزيرة ريكيانيس منذ عام 2021 ثوراناً بركانياً يحدث بشكل متكرر، إذ ينبثق شق مطول في الأرض ويطلق الحمم البركانية الحمراء المتوهجة، وهدأ النشاط البركاني في النهاية ليتركز في ثلاث فوهات بركانية تشكلت حديثاً.

وأدت الحمم البركانية إلى غمر ساحة انتظار السيارات الكبيرة في منتجع «بلو لاجون»، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين السائحين من زوار آيسلندا، وكان قد أعيد فتح المنتجع في مطلع الأسبوع الجاري، كما تم إجلاء سكان بلدة غريندافيك الساحلية القريبة، إلا أن البلدة لم تتأثر بالثوران البركاني.