«عملة بروتوس» النادرة بـ 2.09 مليون دولار

بيعت قطعة نقود ذهبية رومانية نادرة جداً تحمل صورة بروتوس، أحد المشاركين في قتل يوليوس قيصر، مقابل 2.09 مليون دولار ضمن مزاد، أول من أمس، في جنيف.

وأفادت دار «نوميسماتيكا جنيفنسيس»، التي نظّمت المزاد، بأن القطعة الذهبية بيعت بأكثر من 1.83 مليون فرنك سويسري، أي 2.09 مليون دولار، بما يشمل العمولة «لأحد هواة الجمع الأوروبيين»، وطُرحت القطعة بدايةً بـ845 ألف دولار.

وأشارت الدار إلى أن عملية البيع تمت بعد «منافسة شديدة عبر الإنترنت بين ثمانية مزايدين».

وأكد مدير الدار، فرانك بالداتشي، لوكالة «فرانس برس»، أخيراً، أن هذه العملة الذهبية الرومانية، هي «قطعة من التاريخ» مرتبطة بالفصول الأخيرة من الجمهورية الرومانية.

وأشار إلى أن القطعة، التي تزن ثمانية غرامات وحجمها يماثل قطعة يورو واحد، سُكّت في 43-42 قبل الميلاد على أيدي «بروتوس وأصدقائه الذين اغتالوا يوليوس قيصر» في مارس 44 قبل الميلاد.

ويظهر على الجهة الأمامية من القطعة رأس بروتوس مكللاً بأوراق الغار، في حين أن الجانب الخلفي منها يُذكّر بانتصاراته العسكرية الأخيرة من خلال رموز حربية، وهذه القطعة واحدة من 17 عيّنة معروفة، بحسب دار المزاد.