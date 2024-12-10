«دبي للتسوق».. منافسات «إكس فاكتور» تقام لأول مرة أمام الجمهور

في أجواء مملوءة بالحماسة، وبحضور مكتمل العدد ملأ ساحة عرض «دبي فيستيفال سيتي مول» وشرفات المركز التجاري، انطلقت أولى منافسات الحلقات المباشرة من المرحلة النهائية لبرنامج «إكس فاكتور» التي بثت في الوقت نفسه على شاشة تلفزيون دبي، وذلك بالشراكة مع «مهرجان دبي للتسوق» الذي آثر هذا العام، الاحتفاء بدورته الـ30 مع مؤسسة دبي للإعلام، من أجل تقديم تجارب مدهشة واستثنائية تجمع بين أروع الحفلات الموسيقية وأجمل الفعاليات المختارة بعناية فائقة.

قرارات صعبة

وشهدت الحلقة السادسة من البرنامج، منافسات محتدمة، وقرارات صعبة اتخذها أعضاء لجنة التحكيم في المرحلة النهائية من البرنامج، أبرزها خطوة جريئة باستبعاد مشترك واحد، بعد وقوف مشتركين اثنين من المتأهلين التسعة في دائرة الخطر، بناء على تصويت الجمهور، وقرار لجنة التحكيم التي ضمت النجم اللبناني راغب علامة والنجمة العراقية رحمة رياض، وسفير الألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، سبقها قيام المتنافسين التسعة بتقديم «ميدلي» غنائي مشترك مفعم بمشاعر الفخر والاعتزاز، على إيقاع أغنية «دبي كوكب آخر» للمطرب السعودي راشد الماجد، وسط أجواء من التنافس على صدارة مشهد مسرح «دبي فيستيفال سيتي مول» العامر بالفرح.

ووسط فضول جمهور «دبي للتسوق» وحماسته المتزايدة، ومن على منبر منافسات «إكس فاكتور»، أطلقت المشتركة المصرية حبيبة نسيم من فريق رحمة رياض، منافسات الحلقة السادسة من البرنامج عبر أداء أغنية «مقادير» لطلال مداح التي تفاعل معها الجمهور، وأشاد بها أعضاء لجنة التحكيم. بدوره حظيَّ السوري عبدالرحيم الحلبي بإشادة لجنة التحكيم عن أغنية «أي دمعة حزن»، في الوقت الذي اندفعت رحمة رياض إلى الوقوف طالبة من الجمهور التصفيق له ولأعضاء الفرقة الموسيقية التي أسعدت الجمهور بأدائها المحترف.

في المقابل، لم ينل الكويتي ناصر المشاري عن أغنية «يا ابن الأوادم» لعبدالمجيد عبدالله إجماع لجنة التحكيم التي نبهته لعدد من الأخطاء التي وقع فيها أثناء أدائه للأغنية على مسرح منافسات البرنامج.

وشكلت مشاركة الأردني هاشم الرقاد، من فريق فايز السعيد، حالة لافتة من التفاعل من قبل حضور وضيوف المهرجان الذين سجلوا اهتمامهم وإعجابهم بصوته وأدائه المحكم لأغنية «يا سعد» لعمر العبد اللات، فيما اختار السعودي مجيد خالد تقديم أغنية «ألفين باب» لأميمة طالب، ليستحق إشادة سفير الألحان الذي وصف صوته بـ«الكلاسيكي الحنون»، مؤكداً حاجة الساحة الفنية إلى هذه النوعية من الخامات. أما السعودية حور عبدالله، فلم تنجح عبر تجربة أغنية «لنا الله» لمحمد عبده، في إقناع لجنة تحكيم البرنامج.

اكتشاف المتأهلين

ووسط أجواء احتفالية طغت عليها مؤشرات الحماسة باكتشاف المتأهلين للمنافسات المقبلة، نجحت المصرية روان الثلاثي، من فريق راغب علامة، في تقديم أغنية «غلبان» لأصالة، وذلك على الرغم من التوتر الواضح الذي طغى على أدائها، فيما اختار فريق «بنات الهاشم» من لبنان، أغنية «نور العين» لعمرو دياب، ليختتم المشترك برهم (العراق) المنافسات المباشرة عبر تقديم أغنية «على مودك» لماجد المهندس، حاصداً إعجاب أعضاء لجنة التحكيم.

ومع انتهاء أداء المشتركين في الحلقة السادسة، واكتمال تصويت الجمهور، حانت اللحظة الحاسمة وانكشف النقاب عن وقوف السعودية حور عبدالله، و«بنات الهاشم» من فريق راغب علامة، في دائرة الخطر، ما حسمه قرار رحمة رياض، باستبعاد حور عبدالله من منافسات الحلقات المقبلة.

لؤلؤة العالم

حرص راغب علامة على توجيه تحية تقدير إلى دبي التي وصفها بـ«لؤلؤة العالم»، داعياً المشتركين في «إكس فاكتور» إلى تقديم أفضل ما لديهم في العروض.

وأشادت رحمة رياض بمستويات المشتركين وطاقاتهم الفنية، مؤكدة أن الأصوات المشاركة في هذا الموسم التي اختيرت بعناية، هي أكثر ما يميّز «إكس فاكتور». فيما أعرب فايز السعيد عن ثقته بالجمهور الذي سيُقيّم مع لجنة التحكيم، الإمكانات الحقيقية للمشتركين.

فقرة جديدة

نجح الإعلامي الإماراتي، عمار آل رحمة، من خلال مداخلاته من داخل «غرفة إكس فاكتور»، في رصد كواليس المنافسات، وردود أفعال المشتركين، ومستويات الحماسة التي ميّزت أجواء المنافسات، كما نجحت الإعلامية شيمة، من خلال طرحها لمحطات وفقرات البرنامج المتنوعة على مسرح البرنامج، في شد اهتمام الجمهور لمتابعة نتائج المنافسات ومستويات العروض الغنائية التي قدمها المشتركون التسعة على مدار نحو ساعتين، وسط أجواء احتفالية استثنائية في الهواء الطلق.

أبهى حلة

بدت دبي بأبهى حلة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مع انطلاق الدورة الـ30 لمهرجان دبي للتسوق، مع مجموعة من الفعاليات الترفيهية العالمية، والمغامرات والتجارب التي لا تُنسى في أنحاء الإمارة.

وعاد مهرجان 321 الشهير في كوكاكولا أرينا وسيتي ووك مع مجموعة من الحفلات الموسيقية والفعاليات الترفيهية، والأنشطة المناسبة للعائلات، والعروض الفنية، والأجواء المملوءة بالبهجة.

وتلألأت سماء دبي بعروض الألعاب النارية المقدمة من مجموعة الزرعوني في دبي فيستيفال سيتي مول كل ليلة خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، إضافة إلى عروض الألعاب النارية يومي الجمعة والسبت في حتا. وأقيمت عروض طائرات الدرون الجديدة كلياً، المقدمة من شركة الإمارات للبترول بمعدل مرتين يومياً بمشاركة 1000 طائرة درون في جزيرة بلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس. وتستمر هذه العروض يومياً لتسعد سكان دبي وزوارها طوال فترة مهرجان دبي للتسوق.

وعادت فعالية أضواء دبي الرائعة التي حوّلت المدينة إلى ما يشبه أرض العجائب مع مجموعة من الأعمال والتجهيزات الفنية المضيئة التي تحتفي بخمسة عناصر تربط بين البشر، وهي: الطاقة، والماء، والهواء، والنار، والاتصال.

وتقدم فعالية «حتا × DSF» لعشاق الطبيعة والمغامرة فرصة مميّزة خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق، إذ تجمع بين الترفيه في الهواء الطلق، والأنشطة المناسبة للعائلات، وعروض الألعاب النارية أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع.

. منافسات محتدمة وقرارات صعبة اتخذها أعضاء لجنة التحكيم في المرحلة النهائية من البرنامج.