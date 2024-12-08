جورج وسّوف وكاظم الساهر يُحييان حفلاً لا يُنسى في دبي

في ليلة استثنائية من ليالي حفلات مهرجان دبي للتسوق، تجلى الطرب الأصيل على مسرح «كوكاكولا أرينا» في دبي، حيث اجتمع المطربان، السوري جورج وسّوف والعراقي كاظم الساهر في حفل جماهيري ضخم بمناسبة افتتاح الدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق.

ووسط أجواء حافلة بالحماسة والطرب، قدّم سلطان الطرب جورج وسّوف وقيصر الغناء العربي كاظم الساهر لجمهورهما مزيجاً من أروع أغانيهما التي دخلت تاريخ الغناء العربي. وشارك الحضور - الذي تخطى سبعة آلاف شخص قدموا من الإمارات ومختلف الدول العربية وغمرهم الحفل بأجواء سحرية - في الغناء والتصفيق، مُحوِّلين الليلة إلى ذكرى لا تُنسى.

وأبدع جورج وسّوف في تقديم مجموعة من أغانيه الشهيرة التي رافقت أجيالاً عديدة، متنقلاً بين «كلام الناس» و«الهوا سلطان» إلى «خسرت كل الناس» و«ليل العاشقين»، فكان التفاعل من الجمهور في قمة الروعة، فيما أطل كاظم الساهر على جمهوره بأدائه الراقي وصوته الساحر، ليُدهش جمهور المهرجان الذي حقق وعد منظميه بأن الدورة الـ30 ستكون «استثنائية ومختلفة والأكبر في تاريخه».

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد الحفل، عبّر كاظم الساهر عن أمله أن يعم السلام كل أنحاء العالم قائلاً: «أدعو الله أن يعم السلام الوطن العربي، وأن تنتهي الحروب، وأن يحمي الله جميع البشر، ويمنح الأطفال السكينة والابتسامة».

وأشعل الحفل منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاغ «جورج وسّوف في دبي» و«كاظم الساهر في دبي» الترند على منصة «إكس»، في تعبير عفوي عن السعادة الغامرة التي عمّت الحضور على مدار الليلة، حيث أظهر الجمهور تفاعلاً غير مسبوق، متداولين مقاطع فيديو وصوراً من الحفل الذي نثر بريقه في سماء دبي.

وأضاف الفنان العراقي: «رحلتي الفنية امتدت لنحو 40 عاماً، قدّمت خلالها الكثير من الأعمال التي تنادي بالسلام وترفض الحروب والصراعات، ومنها أعمال شارك فيها فنانون عالميون، وقدمت أخيراً أغنية (أوقفوا الحرب) باللغة الإنجليزية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ورسالتي دوماً هي أن يعم السلام العالم».

وكشف الساهر أنه يُعِدّ لتقديم ألبوم غنائي عراقي، مشيراً إلى أنه بدأ الإعداد له بالتعاون مع ثلاثة شعراء عراقيين.

وتنظم المهرجان مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومن أبرز فعاليات هذه الدورة، (مهرجان 321) بمشاركة نجوم من العالم العربي وجنوب آسيا، و35 حفلة موسيقية وفعالية ترفيهية تُحييها مجموعة من ألمع النجوم، و25 حدثاً رياضياً.

ويتضمن «دبي للتسوق» عروضاً يومية للوحات في السماء تشكّلها 1000 من طائرات الدرون تحكي قصصاً عن إرث دبي ومستقبلها، إضافة إلى عروض الأضواء في أحياء المدينة وشوارعها السياحية، وعروض الألعاب النارية.

ويقدّم المهرجان عروضاً ضخمة للتسوق لأكثر من 1000 علامة تجارية محلية وعالمية، إلى جانب جوائز كبرى للمتسوقين.

ويتضمن المهرجان في دورته الجديدة 76 كرنفالاً فنياً متجولاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب عروض مسرحية، وفعاليات ترفيهية لكل أفراد الأسرة.

أذواق ومدارس

تطرق الفنان العراقي كاظم الساهر في مؤتمره الصحافي للحديث عن الأغاني التي يقدمها جيل الشباب في المنطقة العربية، معتبراً أن أغنيات كثير من الفنانين الشباب رائعة، وزاد: «الغناء أذواق ومدارس مثل مدارس المسرح والفن التشكيلي، ولهؤلاء الشباب مدارسهم الفنية ولهم جمهورهم، وأنا لا أتفق مع الأصوات التي تهاجمهم».

كاظم الساهر:

. أدعو الله أن يعم السلام الوطن العربي، وأن يحمي الله جميع البشر، ويمنح الأطفال السكينة والابتسامة.