الأمير هاري يريد البقاء في أميركا للأبد

قال الأمير هاري إنه لا يعتزم العودة مع أسرته إلى بريطانيا، بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة في عام 2020، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه خلال الحديث مع الإعلامي، آندرو سوركين، تم سؤال هاري عما إذا كان يعتزم البقاء في أميركا للأبد، فأجاب: «نعم».

وقال «أنا أستمتع كثيراً بالمعيشة هنا، وتربية أطفالي هنا».

وأضاف الدوق أن حياته الأميركية، الخالية من المسؤوليات الملكية، تبدو أنها «الحياة التي أرادتها لي والدتي».

وأوضح دوق ساسكس أن تركيزه الآن ينصبّ على كيفية «أن يصبح أفضل زوج، وأفضل أب».