قصة مصوّرة .. 110 سيارات قديمة تحتفي بعيد الاتحاد الـ 53

احتفت الدورة الثانية من «رالي مسار 71» بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، وشهد مشاركة 110 سيارات قديمة من مختلف الأنواع والموديلات والتواريخ، التي توافد أصحابها من دول الخليج ومختلف أنحاء الدولة، حيث انطلقوا في رحلة استثنائية امتدت عبر ست محطات و410 كيلومترات، جمعت بين شغف السيارات وروح الاحتفاء بالوطن.

وقال مدير متحف الشارقة للسيارات القديمة (منظم الحدث)، أحمد سيف بن حنظل: «لقد مثَّل (رالي مسار 71) هذا العام أكثر من مجرد رحلة ممتعة أو استعراض للسيارات القديمة، إذ كان تعبيراً رمزياً عن الارتباط العميق بين الماضي والحاضر، حيث حرصنا على أن تكون السيارات القديمة المشاركة شواهد حية على مرحلة من تاريخنا، تمثل الجهد والإصرار الذي شكّل أسس نهضة دولة الإمارات، ومن هنا فإننا نسعى في احتفالات عيد الاتحاد إلى تقديم فعالية تتجاوز الشكل التقليدي للاحتفالات، وتستذكر الآباء المؤسسين الذين عملوا بكل جد وإخلاص لرسم ملامح دولة الإمارات الحديثة».