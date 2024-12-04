نزف حتى الموت بسبب قطة منزلية

توفي رجل روسي في منتصف العمر بشكل مأساوي بعد أن خدشته قطته الأليفة في ساقه.

وفي الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي، ذهب دميتري أوخين، وهو رجل يبلغ من العمر 55 عامًا من منطقة كيريشي في منطقة لينينغراد الروسية، للبحث عن قطته الأليفة ستيوبكا في الحي، وحين وجدها أعادها معه إلى المنزل، لكنه لم يستطع تفسير سبب أو كيفية خدش القطة لساقه بشدة لدرجة أنه نزف حتى الموت في غضون دقائق. كانت الساعة حوالي الساعة 11 مساءً عندما اتصل دميتري أوخين اليائس بجاره المجاور ليخبره أنه ينزف بغزارة بعد أن خدشته قطته في ساقه. حاول الجار مساعدة الرجل، لكن يبدو أنه كان يعاني من مرض السكري ويعاني من مشاكل في تخثر الدم، لذلك اتصل بخدمات الطوارئ. لسوء الحظ، بحلول الوقت الذي وصلت فيه سيارة الإسعاف، لم يتمكنوا إلا من تأكيد وفاة الرجل.

وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة "كوسومولسكايا برافدا" : "حوالي الساعة 11 مساءً، اتصل رجل برقم 112 للإبلاغ عن أن صديقه ينزف من ساقه بسبب تمزق الوريد. وأكد الأطباء الذين وصلوا وفاة الرجل فقط، والتي تلقت الشرطة رسالة هاتفية بشأنها".

وسيحاول التحقيق في وفاة دميتري أوخين الغريبة تفسير سبب مهاجمة القطة لصاحبها، وكيف كانت قادرة على الخدش بعمق كافٍ لقطع أحد الأوردة أو الشرايين.

وفي صورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بأوخين، من الواضح أن ستيوبكا قطة كبيرة إلى حد ما، ولكن وجود مخالب كبيرة بما يكفي لضرب الوريد لا يزال أمرًا غير معتاد بالنسبة لقطط المنزل.

وأخبرت زوجة أوخين المحققين أن ستيوبكا كانت قطة غير ضارة ومرتبطة جدًا بمالكها الراحل، لذلك لا يمكنها أن تتخيلها وهي تخدشه حتى الموت.