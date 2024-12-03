«غوغل» يحتفي بعيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات

احتفى محرك البحث «غوغل»، أمس، بعيد الاتحاد لدولة الإمارات، الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام، ووضع محرك «غوغل» علم دولة الإمارات في مكان الشعار الشهير، كما وجّه المتصفح عند النقر إلى صفحة تشرح تاريخ الإمارات ومناسبة عيد الاتحاد، ويوافق عيد الاتحاد الثاني من ديسمبر هذا العام الذكرى الـ53 للاتحاد.

وتُشكّل هذه المناسبة التاريخية مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن ومقيم على أرض الإمارات، إذ تبعث ذكريات تم فيها جمع شمل الوطن المعطاء، حيث شكّل حالة اتحاد وتوحد متفردة في التاريخ.

وعمّت مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 أرجاء الدولة كافة، لتجسد الفرحة ومشاعر الافتخار والاعتزاز بالمكتسبات الوطنية، والإنجازات التي حققتها الدولة في جميع المجالات، وجعلت منها وطناً يُحتذى بنهضته الحضارية وقيمه الإنسانية.

واتشحت مباني الدوائر الرسمية والطرقات والميادين العامة ومراكز التسوّق بعلم دولة الإمارات، وبمختلف أنواع الزينة التي تعبّر عن المناسبة الوطنية الغالية.