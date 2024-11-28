دراسة: جرعات نصف سنوية من عقار ليناكابافير تقلل خطر الإصابة بالإيدز

توفر التطعيمات نصف السنوية باستخدام عقار ليناكابافير حماية فعالة ضد الإصابة بنقص المناعة البشرية (إتش أي في) المسبب لمرض الإيدز، وفقا لبيانات دراسة نُشرت الأربعاء في مجلة نيو إنجلاند جورنال أوف مديسين.

وتوفر الحقنة، التي تحتاج إلى جرعة معززة كل ستة أشهر، بديلا أكثر راحة عن الوقاية اليومية من فيروس (إتش آي في) باستخدام الأدوية الفموية مثل "تروفادا".

ووصفت أستريد بيرنر-رودوريدا من مستشفى جامعة هايدلبرج الليناكابافير بأنه إنجاز طبي، مشيرة إلى أن الحصول على التطعيم مرتين في السنة هو أكثر راحة بكثير من تناول حبة يومية.

وتخطط شركة "جيليد"، المصنعة، للتقدم للحصول على موافقة لاستخدام الليناكابافير كعلاج وقائي ضد (إتش آي في) في عدة دول، مع التركيز على جعله متاحا في المناطق منخفضة الدخل.

ويعمل الدواء على تثبيط الفيروس في مراحل متعددة من دورة حياته، وهو معتمد بالفعل في الاتحاد الأوروبي لعلاج الإصابات الحالية.