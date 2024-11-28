«شكسبير» تستخدم الذكاء الاصطناعي في المسرح

أعلنت الحكومة البريطانية أن شركة شكسبير الملكية ستبحث استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الغامرة في عمليات الإنتاج المستقبلية، وذلك في إطار مشروعات وإجراءات تمويلية أخرى.

وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه استناداً إلى مسقط رأس الكاتب المسرحي، ويليام شكسبير في ستراتفورد-أبون-إيفون في وارويكشاير، وكذلك لندن، ستترأس الشركة المسرحية المشروعات التجريبية في مجال البحث والتطوير، بالتعاون مع مهرجان «ساوث باي سوث ويست» الأميركي.

واستخدمت شركة شكسبير الملكية في السابق تقنية التقاط الحركة في عرض «دريم»، المستلهَم من مسرحية «حلم ليلة صيف» لشكسبير في 2021، الذي كان يستهدف الجمهور البعيد خلال جائحة «كورونا».

وكشفت وزيرة الثقافة البريطانية، ليزا ناندي، عن استثمار في التدريب والبحث والتطوير بقيمة 17 مليون دولار، لمصلحة مجموعة من المشروعات في ميرزيسايد.