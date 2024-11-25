طائرة شحن تصطدم بمبنى قرب مطار في ليتوانيا.. ومقتل الطيارين

تحطمت طائرة تابعة لشركة الشحن الألمانية "دي إتش إل" عند اقترابها من مطار فيلنيوس الدولي في ليتوانيا، حسبما صرح المتحدث باسم المطار، ماريوس زيلانيوس، لمحطة الإذاعة "إل آر تي" الليتوانية.



وقال زيلانيوس: "اصطدمت طائرة شركة "دي إتش إل" بمبنى سكني مكون من طابقين، ووفقاً للمعلومات الأولية، كان على متن الطائرة طياران وموظفان آخران من الشركة".



وبدورها أكدت إذاعة "إل آر تي" مقتل أحد الطيارين على الفور ووفاة الطيار الثاني في وقت لاحق، مشيرة إلى أن رجال الإنقاذ انتشلوا الطيار الثاني على قيد الحياة من تحت حطام الطائرة، لكنه توفي بعد دقائق قليلة متأثراً بجراحه، وتم نقل الشخصين الآخرين إلى المستشفى. واصطدمت الطائرة، التي كانت متوجهة من لايبزيغ الألمانية إلى فيلنيوس، بمبنى سكني مكون من طابقين ما أدى إلى نشوب حريق، وتم إجلاء 12 شخصاً من السكان المحليين من مكان الحادث.