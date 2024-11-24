منتدى المرأة العالمي - دبي 2024 يستضيف شخصيات مُلهِمة في مجالات الإبداع

يستضيف منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، الذي يقام في مدينة جميرا يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة دبي للمرأة، عدداً من المشاهير وصناع التأثير في مجالات الفنون والإبداع والمحاماة والإعلام، من بينهم نجمة بوليوود والسينما العالمية ايشواريا راي، وكاميل فاسكيز محامية الممثل الأميركي جوني ديب، التي ذاع صيتها عالمياً بعد مرافعتها في القضية الشهيرة التي شغلت الملايين من متابعي النجم العالمي، والكاتب المعروف ديباك شوبرا، حيث يشاركون الحضور جوانب من تجاربهم الشخصية ورؤيتهم لفرص ومجالات تعزيز دور المرأة، وسبل التغلب على ما تواجهه من تحديات.

ايشواريا راي

باعتبارها واحدة من صانعات التأثير اللواتي يتابعهن الملايين حول العالم، ستشارك نجمة السينما الهندية والعالمية، والحائزة لقب ملكة جمال العالم عام 1994، ايشواريا راي، الحضور رحلتها مع السينما الهندية والعالمية، بعد سطوع نجمها في عالم الموضة والأزياء، من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية بلغات عدة، منها الهندية والتاميلية والبنغالية والإنجليزية، وتجربتها في الحصول على الجوائز العالمية، كما ستتطرق في جلستها خلال اليوم الثاني للمنتدى إلى مدى أهمية تمثيل المرأة في الإعلام والفنون، وتجربتها في دعم القضايا المجتمعية والأنشطة الخيرية، ورؤيتها في ما إذا كانت التقاليد الثقافية والمجتمعية تتعارض مع تمكين المرأة، وتتطرق للممكنات التي ساعدتها في الوصول إلى ما هي عليه اليوم من نجومية، والمقومات اللازمة لمن يطمح للنجاح.

كاميل فاسكيز

في اليوم الثاني للمنتدى أيضاً، ستشارك المحامية الأميركية الشهيرة كاميل فاسكيز كمتحدثة رئيسة ضمن جلسات صانعات التأثير، حيث اشتهرت بعملها مع شركة براون رودنيك القانونية في تمثيل الممثل الأميركي جوني ديب في قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، والتي شغلت الملايين من متابعي النجم العالمي في الولايات المتحدة الأميركية ومناطق عدة في العالم. وستشارك فاسكيز الحضور قصتها الملهمة كابنة لمهاجرَين لاتينيَين، وكيف تشكلت تربيتها وطموحاتها المهنية حتى وصلت إلى النجومية في عالم المحاماة.

وانطلاقاً من كونها واحدة من الداعمات للتنوع والشمول في مكان العمل، ستتطرق فاسكيز إلى الاستراتيجيات الأكثر فاعلية في خلق بيئة شاملة، وعلى وجه الخصوص في المجالات التي يهيمن عليها الرجال تقليدياً، مثل مهنة المحاماة، كما تتطرق الجلسة إلى دفاعها عن جوني ديب، وكيف استعدت قانونياً وذهنياً لقضية بهذا الحجم، والجانب الأكثر تحدياً في التعامل مع هذه القضية التي تعد واحدة من أبرز القضايا في السنوات الأخيرة، وتابعها الملايين حول العالم، والدروس المستفادة منها للتعامل مع الحالات المستقبلية.

ديباك شوبرا

وفي إطار فعاليات اليوم الأول من المنتدى، سيناقش الكاتب العالمي ديباك شوبرا كتابه «Quantum body»، الذي يدور حول مفهوم كيفية الحياة بصورة صحية وأكثر حيوية، وسيتناول الكاتب المعروف مفاهيم التحول الشخصي والتمكين الذاتي، وكيفية استكشاف القوى الداخلية من خلال سلسلة من المبادئ، مثل الوعي، والتمكين، وتحمل المسؤولية. وسيشارك شوبرا الحضور أفكاره حول النماذج الأولية لتحفيز التغيير والإبداع في حياة الفرد، وأهمية تفعيل هذه المبادئ في خلق واقع جديد مليء بالتوازن والتناغم.

يُذكر أن منتدى المرأة العالمي - دبي في نسخته الثالثة، يعقد تحت شعار «قوة التأثير»، بمشاركة أكثر من 3000 شخص من العالم. ويتناول العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بواقع ومستقبل المرأة، ضمن أكثر من 130 جلسة نقاشية وورشة عمل يتم تنظيمها على مدى يومين، ويتحدث فيها أكثر من 250 من كبار الشخصيات والمسؤولين والقادة الملهمين وصناع التأثير من 65 دولة، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية، ونخبة من الشباب ورائدات الأعمال البارزات، وتتركز نقاشات المنتدى على ثلاثة محاور رئيسة هي: «اقتصاد المستقبل، مجتمعات المستقبل»، و«جهود مشتركة، مسؤوليات مشتركة»، و«تكنولوجيا مؤثرة، ابتكارات مؤثرة».