«دبي المالي العالمي» يكشف عن تجربة فنية في الهواء الطلق بعنوان «همسات المدينة»

أطلق مركز دبي المالي العالمي النسخة الثالثة من معرض «مسار المنحوتات» هذا العام، تحت شعار «همسات المدينة: نسيج من الأعمال الفنية»، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنحوتات والأعمال الفنية المتاحة للعامة، لفنانين محليين وإقليميين ودوليين، ويتيح الدخول مجاناً لجميع الزوار حتى أبريل 2025.

ووفق بيان صحفي، صدر أمس، ينسجم معرض «مسار المنحوتات» مع رؤية سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون بدبي، لجعل دبي معرضاً فنياً مفتوحاً يُثري المشهد الثقافي للمدينة، ويدعو المعرض زواره إلى خوض رحلة استثنائية عبر نسيج الحياة الحضرية لدبي، حيث تمتزج خيوط هذه الإبداعات الفنية لتنسج معاً الروايات المتنوعة لسكان المدينة.

وتضم النسخة الثالثة للمعرض أكثر من 70 منحوتة أبدعها 40 فناناً من دول وتخصصات فنية مختلفة، ويحتفي المعرض بالذكرى السنوية الـ20 لتأسيس مركز دبي المالي العالمي عبر سلسلة من التجارب التفاعلية الممتعة، وإضافة إلى المعرض تم الإعلان عن إطلاق حملة «نحت المستقبل»، بالتعاون مع «دبي العطاء» خلال الحدث.

ويسهم معرض «مسار المنحوتات» في إثراء المشهد الفني والثقافي لدبي، وتعزيز مكانة المدينة وجهةً عالميةً للفنون، إضافة إلى ترسيخ دور مركز دبي المالي العالمي وجهةً رئيسةً للفنون والثقافة في دبي، ويُقام معرض «مسار المنحوتات» على امتداد المساحات المحيطة بمبنى البوابة، ويدعو عشاق الفن والمجموعات المدرسية وعموم الناس إلى اغتنام هذه الفرصة الفريدة للاستمتاع بإبداعات الفن والثقافة في قلب دبي.

ويأتي افتتاح معرض «مسار المنحوتات» عقب انطلاق الدورة الـ18 من الفعالية الفنية «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي، التي شهدت حضوراً غير مسبوق منذ الليلة الافتتاحية بقرية البوابة في السابع من نوفمبر، التي شكّلت انطلاقة لتسع ليالٍ من الفن والثقافة احتفالاً بالذكرى الـ20 لتأسيس مركز دبي المالي العالمي، واستضافت الفعالية كوكبة من الفنانين المحليين والإقليميين والعالميين، الذين حضروا تلبيةً للدعوة المفتوحة التي وجهتها للفنانين من أجل عرض أعمالهم في قلب الحي المالي بدبي.