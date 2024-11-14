سجن امريكية عبثت بأدوات التحكم في الطائرة أثناء هبوطها

حكم قاضٍ أمريكي على امرأة بالسجن لمدة 19 شهرًا و24 يومًا، تليها ثلاث سنوات من الإفراج المشروط، بسبب محاولتها العبث بأدوات التحكم في طائرة تجارية صغيرة أثناء هبوطها، مما تسبب في تسارعها وانعطافها على المدرج، وفقًا لما ذكره المدعي العام الأمريكي جيسي لاسلوفيتش.

وأقرت المدعى عليها، تريسي لين إيجل مان، 36 عامًا، بالذنب في أغسطس بتهمة محاولة العبث بمسار طائرة أثناء الطيران.

وفي وثائق المحكمة، التي نقلتها محطة "أم تي أن" تبين أنه في 21 مارس 2023، كانت إيجل مان راكبة على متن رحلة كيب إير رقم 1793، وهي طائرة ركاب صغيرة غادرت من بيلينغز متجهة إلى هافر. وحين الاقتراب النهائي من هافر، وقفت المرأة وبدأت في الصراخ بشأن الهبوط لسبب غير مفهوم، فتمكن طاقم الطائرة - الكابتن والمساعد الأول - من تهدئتها وإعادتها إلى مقعدها، لكنها قامت بعدها مجددا واندفعت إلى الأمام من مقعدها وضربت أدوات التحكم في كابينة الطيار.

وتمكنت إيجل مان من الضغط على دواسة الوقود لأحد المحركين، مما تسبب في تسارعها ودفع الطائرة إلى "الانحراف" عن المدرج، وذلك بسرعة تقارب 80 ميلاً في الساعة.

واستعاد طاقم الطائرة السيطرة على الطائرة دون وقوع حوادث أخرى، وتوقفت على المدرج وتوجهت بأمان إلى محطة المطار.

وفي مقابلات لاحقة، أشار طاقم الطائرة إلى أن الانحراف بالسرعة التي كانت تسافر بها الطائرة ربما تسبب في انقلابها وتحطمها، إلا أن الأمور مرت بسلام.