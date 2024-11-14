رواية عن رواد فضاء تحصد جائزة «بوكر»

فازت الكاتبة البريطانية، سامانثا هارفي، بجائزة «بوكر» الأدبية البريطانية العريقة عن روايتها «أوربيتال» التي تتناول قصة ستة رواد فضاء يراقبون الأرض من محطة الفضاء الدولية.

ويتمحور الكتاب حول تفاصيل يوم يمضيه رواد فضاء في محطة الفضاء الدولية وهم يراقبون الأرض ويتحدثون عن أمور مختلفة منها أزمة المناخ، ومُنحت جائزة «بوكر» التي يحصل الفائز بها على 50 ألف جنيه إسترليني (64 ألف دولار)، للمرة الأولى عام 1969.

وهارفي هي أول كاتبة أنثى تفوز بالجائزة منذ عام 2019 الذي فازت فيه الكندية مارغريت أتوود، والبريطاني برناردين إيفاريستو مناصفة.

وقالت هارفي عند تسلُّمها الجائزة: «لم أكن أتوقع الفوز»، وأهدت المكافأة إلى «كل من يتحدث لمصلحة الأرض لا ضدها، ولمصلحة كرامة البشر الآخرين والحياة الأخرى لا ضدّهما، ولجميع البشر الذين يتحدثون لمصلحة السلام ويدعون إليه ويعملون من أجله».

وتعد رواية «أوربيتال»، الممتدة على 136 صفحة فقط، ثانية أقصر رواية تفوز بالجائزة، والأولى التي تدور أحداثها في الفضاء، بحسب «بوكر برايز فاوندايشن» التي تمنح الجائزة.

وهذه الرواية الخامسة لهارفي البالغة 49 عاماً، وتفوز بعد 15 عاماً من إدراج كتابها الأول «ذي ويلدرنس» في القائمة الطويلة لجائزة «بوكر».

وقالت هارفي في مقابلة مع منظمي الجائزة بعد إدراج روايتها في قائمة «بوكر» الطويلة: «أردت أن أكتب عن احتلالنا البشري للمدار الأرضي المنخفض خلال ربع القرن الأخير، ليس بأسلوب خيال علمي بل بواقعية».