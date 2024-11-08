هروب جماعي لـ40 قرداً من منشأة بحثية أمريكية

تُجري الشرطة في ولاية كارولينا الجنوبية عمليات بحث مكثفة، بعد فرار 43 قرداً من منشأة أبحاث، مساء الأربعاء.

وأعلنت شرطة بلدة يماسّي في مقاطعة بوفورت أن القرود من نوع "المكاك الريسوسي" هربت من منشأة "ألفا جينيسيس"، وهي شركة توفر منتجات بحثية وخدمات بيولوجية باستخدام القردة، وفقاً لموقعها الإلكتروني.

وأفادت الشرطة أن المجموعة التي هربت تتكون من إناث صغيرة جداً لم تُستخدم في التجارب من قبل، وأكد متحدث باسم "ألفا جينيسيس" أنها "أصغر من أن تحمل أي أمراض".

وبحسب بيان الشرطة، ظهر الخميس، فإن الشركة تعمل على استدراج القرود، باستخدام الطعام، كما تم نصب مصائد واستخدام كاميرات حرارية في محاولة لإعادة القبض على الحيوانات الهاربة.

ونبهت شرطة ياماسّي السكان إلى ضرورة تأمين الأبواب والنوافذ، لمنع دخول هذه الحيوانات إلى منازلهم، وحثتهم على عدم محاولة التعامل مع أي قرد يعثرون عليه، والاتصال بالرقم 911 للإبلاغ على الفور.

وتعد شركة "ألفا جينيسيس" واحدة من أكبر المنشآت المخصصة لرعاية القردة وإجراء الأبحاث عليها في الولايات المتحدة، وتُستخدم هذه القردة في تجارب سريرية، بما في ذلك الأبحاث المتعلقة بعلاجات اضطرابات الدماغ.

وتدير الشركة بموجب عقد فيدرالي مستعمرة تضم حوالي 3.500 قرد على جزيرة مورغان الواقعة قبالة ساحل كارولاينا الجنوبية، والمعروفة باسم "جزيرة القردة"، وفقاً لشبكة "إن بي سي نيوز".

وذكرت صحيفة "ذا بوست آند كوريير" المحلية أن حوادث هروب مشابهة وقعت سابقاً، من بينها حادثة في مايو (أيار) هذا العام وأخرى في 2016 عندما هرب 19 قرداً من المنشأة، قبل إعادتها بعد ست ساعات.

وفي حادثة مشابهة عام 2022، فرّت ثلاثة قرود بعد حادث مروري في منطقة ريفية بولاية بنسلفانيا.