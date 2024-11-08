«مياكو مياكو» في ضيافة «راشد» و«لطيفة»

رحّبت مدينة إكسبو دبي بـ«مياكو مياكو»، تميمة إكسبو اليابان «أوساكا كانساي 2025» الرسمية، واستقبلت شخصيات إكسبو 2020 (راشد) و(لطيفة) والتميمة اليابانية (أوبتي) في ساحة الوصل، حيث قدم (راشد) و(لطيفة) عَلَم المكتب الدولي للمعارض إلى «مياكو مياكو» كرمز للصداقة والتعاون.

شارك في الزيارة إلى مدينة إكسبو دبي، ممثلون عن إكسبو أوساكا 2025. وتهدف زيارة «مياكو مياكو» إلى دولة الإمارات لتعزيز الوعي بمعرض إكسبو المقبل في أوساكا، الذي يحمل شعار «ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات»، والذي ستسلط مشاركة الإمارات فيه الضوء على التقدم الذي أحرزته الدولة في مجال الابتكار والبحث والتطوير في مجالات الرعاية الصحية واستكشاف الفضاء والتقنيات المستدامة.