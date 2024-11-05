روبي ويليامز يغني في «ليالي السعديات»

أعلنت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، انضمام نجم موسيقى البوب ومؤلف الأغاني البريطاني، روبي ويليامز، إلى نجوم حفلات النسخة الثانية من «ليالي السعديات»، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تُقام على مدار ثلاثة أشهر فوق مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات.

وسيحيي نجم البوب العالمي، الحاصل على العديد من الجوائز، أمسية في 28 ديسمبر المقبل.

وبدأ روبي ويليامز مسيرته مع فرقة «تيك ذات» في تسعينات القرن الماضي، قبل أن يستكمل مسيرته منفرداً بأغانٍ ناجحة، مثل «روك دي جيه» و«فيل» و«لِت مي إنترتين يو».

وتستضيف «ليالي السعديات» باقة من النجوم العالميين بين ديسمبر وفبراير المقبلين، من بينهم النجم الإيراني إيبي (في الرابع من يناير)، وفرقة «بويز تو مين» الأميركية (في 25 يناير)، والموسيقار المصري عمر خيرت (في الأول من فبراير)، وكريستينا أجيليرا المغنية ومؤلفة الأغاني الحائزة غرامي (في 15 فبراير). وسيتم الإعلان قريباً عن مزيد من العروض الموسيقية.

وتحتفي «ليالي السعديات» بالموسيقى العربية والعالمية، مسلطةً الضوء على مكانة أبوظبي بوصفها «مدينة الموسيقى» من منظمة «اليونسكو».