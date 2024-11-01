«تاكسي» ذاتية القيادة تقطع مليون كيلومتر أسبوعياً

تعتزم شركة صناعة السيارات ذاتية القيادة (وايمو)، المملوكة لشركة غوغل الأميركية للتكنولوجيا، تعزيز وضعها المسيطر على سوق سيارات الأجرة ذاتية القيادة بالعمل في مدن أميركية أخرى.

وبحسب الشركة، فإن سيارات «وايمو» ذاتية القيادة تنفذ أكثر من 150 ألف رحلة، وتقطع أكثر من مليون كيلومتر، وعلى متنها ركاب أسبوعياً، دون وجود سائق خلف مقود القيادة.

وتعمل الشركة حالياً في مدن سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وفونيكس وأوستن، وأخيراً في أتلانتا. ولم تكشف الشركة عن المدن الجديدة التي تعتزم العمل فيها خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة ألفابيت المالكة لشركة غوغل، ساندر بيشاي، إن سيارات وايمو أصبحت جزءاً من الحياة اليومية بسرعة في مدينتي أوستن وأتلانتا.

يأتي ذلك في حين كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، عن نموذج اختباري لسيارة كهربائية ذاتية القيادة، بهدف تشغيلها كسيارة أجرة. وقال إنه يعتزم بدء إنتاج هذه السيارات في عام 2026، مع توقع إنتاج نحو مليوني سيارة سنوياً.

في الوقت نفسه، فإن سيارات وايمو مرتفعة التكلفة، بسبب استخدام تكنولوجيا غالية الثمن لضمان السلامة باستخدام وحدات استشعار إضافية، مثل الرادار الذي يعمل بالليزر لمسح المكان المحيط بالسيارة من جميع الاتجاهات، وهو ما يمثل مشكلة كبرى أمام محاولات تحقيق أرباح من إنتاج وتشغيل هذه السيارة.