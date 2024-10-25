وفاة الممثل رون إيلي.. «طرزان الستينات»

توفي الممثل الأميركي رون إيلي، الذي اشتهر بتأدية شخصية طرزان في مسلسل عُرض في مختلف أنحاء العالم، عن عمر 86 سنة، على ما أعلنت عائلته أمس.

وكتبت ابنته كيرستن إيلي، عبر منصات التواصل الاجتماعي: «لقد خسر العالم أحد أعظم الرجال الذين عرفهم على الإطلاق».

وكان دور رون إيلي في مسلسل «طرزان» الهوليوودي، الذي عُرض في ستينات القرن الـ20، بمثابة نسخة محدّثة وأكثر تحضّراً من البطل الذي يختار العودة إلى الغابة التي نشأ فيها. وعزّز رون إيلي مع صديقه الشمبانزي الصورة الحديثة للشخصية في أذهان الجمهور، بفضل بنيته الجسدية القوية وعضلاته البارزة.

وكان رون إيلي ينفذ بنفسه المشاهد التي تتضمن حركات بهلوانية، ما تسبب له في إصابات خلال التصوير، بينها تعرّضه لعضّة أسد. وبعد انتهاء موسمين من مسلسل «طرزان»، واصل رون إيلي التمثيل، خصوصاً في أعمال تلفزيونية، خلال تسعينات القرن الـ20. وألّف الممثل أيضاً روايتين بوليسيتين. لكنّ دور طرزان هو ما حقق له الشهرة الأوسع.

وفي عام 2019، أطلق عناصر الشرطة النار على ابنه كاميرون وأردوه خلال تدخلهم بعد مقتل فاليري لوندين إيلي، زوجة رون إيلي، طعناً. وقالت الشرطة إن كاميرون المتهم بطعن لوندين كان يشكل تهديداً. ورفع الممثل دعوى قضائية، لكن القاضي قضى بأنّ تصرّف عناصر الشرطة يندرج في إطار الدفاع عن النفس.

وكتبت كريستن إيلي عبر «إنستغرام»: «كان والدي شخصاً يطلق عليه الناس لقب بطل. كان فيه شيء سحري. هكذا عرفه العالم».