«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يشارك في «الكتاب القانوني»

تشارك إدارة البحوث والدراسات، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في معرض الكتاب القانوني الـ11، الذي افتتحه وزير العدل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، ويُقام بمقر معهد التدريب والدراسات القضائية في المدينة الجامعية بالشارقة، لغاية 24 أكتوبر الجاري.

وضمّت منصة المركز مجموعة متنوعة من أحدث إصدارات المركز، إضافة إلى ركن خاص لمبادرة «وثيقتي» الذي عُرض فيه عدد من الوثائق التاريخية التي تعود إلى حُقب زمنية متفاوتة عن تاريخ دولة الإمارات.

وخلال زيارة وزير العدل لجناح المركز، قدّمت مديرة إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فاطمة سيف بن حريز شرحاً عن محتويات المنصة، وما تضمّه من مقتنيات ووثائق تاريخية، كما تحدثت عن الدور الذي يقوم به المركز في حفظ التراث وصون الهوية الوطنية، مشيرةً إلى استراتيجيته الرامية إلى استدامة تراث الدولة وموروثها الشعبي، وبهذا الخصوص قالت بن حريز: حرصنا على المشاركة في نسخة هذا العام من معرض الكتاب القانوني الـ11، نظراً للإقبال الذي شهدته المنصة في نسخه الماضية، وخاصة على الصعيد الخليجي، حيث انتهزنا الفرصة لتقديم أحدث إصدارات المركز المتواصلة، فمثل هذه الفعاليات تتيح لنا عرض أعمال وإنجازات المركز لأكبر عدد ممكن من الجمهور، خاصة أن هناك مشاركة خليجية وعربية كبيرة لهذا العام.