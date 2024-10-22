هل شاحنة ماسك مضادة للرصاص حقا؟.. تجربة حديثة تجيب

تفاخر إيلون ماسك لفترة طويلة بأن شاحناته من طراز Cybertruck مضادة للرصاص، لكن تجربة حديثة كشفت نتائج غير متوقعة.

وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، قام أحد المستخدمين، يدعى دانتي كولي، بتوجيه مسدس إلى الجزء الخلفي من شاحنة تسلا Cybertruck، التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار، وأطلق النار. وأدى ذلك إلى إحداث ثقب في هيكل الشاحنة، ما جعل كولي يصرخ ويبتعد وهو يضع يديه على رأسه، ما يوحي بأنه كان يتوقع نتيجة مختلفة.

ثم انفجر الشخص الذي قام بتصوير الفيديو بالضحك، معلقا: "لا أعتقد أنها مضادة للرصاص!"، ما يعكس الفجوة بين الادعاءات والواقع.

وكان ماسك قد أكد سابقا أن شاحنة Cybertruck مضادة للرصاص، منذ الكشف عنها قبل حوالي 5 سنوات. ورغم فشل اختبار متانة زجاج السيارة "المضاد للرصاص" بكرة معدنية خلال ذلك العرض، لم يمنع ذلك أصحاب الشاحنة من محاولة اختبار ادعاءات ماسك.

وفي تجربة ثانية، أطلق كولي النار من مسافة أقرب، حيث أحدثت الرصاصة خدشا في جانب الشاحنة فقط دون أن تثقب المعدن.

ويعد الفيديو الذي نشره كولي على منصة X، واحدا من مقاطع كثيرة يظهر فيها الناس وهم يطلقون النار على شاحناتهم من طراز Cybertruck في محاولة لإثبات صحة ادعاءات ماسك.

وفي مايو الماضي، نشر اليوتيوبر زاك نيلسون، الذي يدير قناة JerryRigEverything، مقطع فيديو حيث أطلق النار على شاحنة Cybertruck باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة.

وقد تحملت الشاحنة طلقات من مسدس عيار 9 ملم وبندقية عيار 0.22، لكن الطلقات من بندقية عيار 0.17 وAR-15 ألحقت بها أضرارا ملحوظة.

وتتكون شاحنة Cybertruck من سبيكة فولاذية مقاومة للصدأ، وقد تكون قادرة على مقاومة طلقات نارية منخفضة السرعة، لكنها ليست مضادة للرصاص تماما.

وأكد خبراء السيارات أن شاحنة Cybertruck قد تستطيع صد طلقات نارية منخفضة السرعة مثل المسدسات، لكنها لن تقاوم الطلقات الأسرع مثل تلك التي تطلقها بندقية AR-15. كما أن ادعاءات ماسك بشأن قدرة الشاحنة على العمل كقارب لم تُثبت بعد، ما يثير تساؤلات حول مدى دقة تلك الادعاءات.

وفي الوقت نفسه، حذر الخبراء من مخاطر إطلاق النار على جسم معدني من مسافة قريبة، حيث قد يؤدي إلى ارتداد الرصاصة، ما يشكل خطرا على الشخص.