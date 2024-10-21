احتراق محطة إطفاء .. تبين أنه ليس فيها جهاز إنذار للحريق

تسبب حريق مفاجئ في تدمير محطة لفرق ومعدات الإطفائيين في شتاتاليندورف (ألمانيا)، حيث قدرت الخسائر الأولية بحوالي 24 مليون يورو.

واشتعلت النيران بعد الساعة الرابعة صباحًا بقليل من صباح الأربعاء الماضي في إحدى المركبات المتوقفة في سقيفة المعدات، ووصلت إلى ارتفاع أكثر من عشرة أمتار من سطح المبنى.

وكان تم افتتاح قاعة المركبات، رسميًا مع المباني الأخرى هذا العام، إلا أنها دمرت بالكامل. وقدر مفتش الإطفاء بالمنطقة لارس شيفر إجمالي الأضرار بما يتراوح بين 20 إلى 24 مليون يورو.

وقالت صحيفة "الغارديان" أنه كان من الممكن إنقاذ الجناح الاجتماعي لمجمع المباني بسبب جدار حماية من الحرائق كان بين مرآب الخزانات الممتلئة بسيارات الإطفاء وهذا الجناح. واستغربت الصحف الألمانية في تعليقاتها على الحادثة عدم وجود جهاز لإنذار الحرائق في المحطة.

بدوره قال نوربرت فيشر، رئيس جمعية إطفاء ولاية هيسن، عندما سئل من قبل الموارد البشرية، عن هذا الأمر " إن هذا ليس إلزاميًا. " على حد تعبيره رغم إقراره بأنه من جملة أمور كان يجب التفكير بها.

وبقي شارع منطقة الحريق مغلقًا طوال الصباح بسبب أعمال الإطفاء، وكان لا بد من إيقاف حركة السكك الحديدية مؤقتًا. وبسبب الدخان، طُلب من السكان إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة، وقال مفتش الإطفاء بالمنطقة شيفر إن ذلك كان جهدًا عاطفيًا لحوالي 170 عاملا في خدمة طوارئ الذين قاتلوا النيران في الموقع: "هذا هو كابوس كل عضو في إدارة الإطفاء، فلا أحد يريد أن يضطر إلى إخماد محطة الإطفاء الخاصة به بنفسه."

وكانت المحطة تعتبر أحدث محطة إطفاء في المنطقة بأكملها وفقا لصحيفة hessenschau.