طفلة تفقد إحدى عينيها بسبب سيجارة إلكترونية

فقدت فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات عينها، في إيرلندا، بعد انفجار بطارية سيجارة إلكترونية في وجهها .

ووفقاً لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن الحادث المروع وقع في مدينة دبلن بينما كانت الطفلة تمشي بالقرب من منزلها، إذ تسبب الانفجار في إصابات بالغة نتيجة تعرضها لحمض البطارية، مما استدعى نقلها إلى المستشفى بشكل طارئ.

وخضعت الطفلة لعملية جراحية طارئة، لكن نسبة نجاحها كانت 50 %، وفقدت عينها اليمنى، وبالتالي سيتعين عليها تركيب عين اصطناعية وهو أمر صعب على طفلة أن تعتاد عليه .