«قمة المليار متابع» تختار خبيب كوّاس سفيراً للنسخة الثالثة

اختارت «قمة المليار متابع»، أكبر تجمع لصانعي المحتوى في العالم، الرحالة واليوتيوبر الجزائري خبيب كوّاس سفيراً جديداً لنسختها الثالثة التي تنطلق في دبي من 11 إلى 13 يناير المقبل، تحت شعار «المحتوى الهادف».

وينضم خبيب إلى قائمة السفراء الذين أعلنت القمة عنهم سابقاً، وهم أحمد الغندور (الدحيح)، وأنس مروة وأصالة المالح، وأنس بوخش وعمار تقي، إذ سيعملون على تمثيل القمة والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض زيادة الوعي بأهداف القمة ورسالتها، وتحفيز الجمهور على المشاركة فيها، والتفاعل مع المبادرات التي تُطلقها.

وقال خبيب: «سعيد باختياري سفيراً للقمة، وأثق بأن هذا التعاون سيفتح آفاقاً جديدة لصناعة المحتوى الهادف، والتعريف برسالة وأهداف هذا الحدث العالمي الفريد على نطاق واسع».

ومع أكثر من 12 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي، يتجاوز خبيب الحدود التقليدية للسياحة بقصصه الجذابة ومرئياته، إذ يعدُّ من بين أبرز صناع المحتوى السياحي في الجزائر والعالم العربي.

وحسب مجلة «فوربس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» جاء صانع المحتوى الجزائري ضمن أفضل 30 مبدعاً وملهماً لعام 2023، إذ سافر إلى أكثر من 54 دولة منذ بدء مسيرته في عام 2017.

وحاز خبيب كوّاس ⁠جائزة أفضل صانع محتوى سياحي عربي على «فيس بوك»، ضمن حفل أوسكار الإعلام السياحي 2023 الذي نظمه الاتحاد العربي للإعلام السياحي في صلالة بسلطنة عُمان عام 2023، و⁠جائزة أفضل صانع محتوى شاب في كازان في روسيا التي منحتها له منظمة التعاون الإسلامي 2022، كما اختير كـ«قائد الغد» في ندوة سانت جالن في سويسرا 2023.

ويبلغ خبيب كوّاس - ابن مدينة قسنطينة شرق الجزائر - 31 عاماً، ودرس الاقتصاد في الجامعة، ثم توجه إلى صناعة المحتوى وهو المجال الذي استهواه، إذ أصبح له تأثير متزايد في عالم السياحة الرقمية، بسبب شغفه المستمر بالسفر، والتركيز على صناعة محتوى يتعلق بالسياح، من خلال السفر والتجوال.

ويشارك خبيب مغامراته وقصصه عبر مواقع التواصل لتعريف الناس بثقافات الشعوب المتنوعة، تحت شعار: «سافر فهناك الكثير في انتظارك».

وفي 2021 تم إطلاق حملة إعلامية من قِبل ناشطين عبر وسائل التواصل لدعم خبيب وزيادة عدد متابعيه، بهدف تجاوز مليون متابع على «إنستغرام»، بسبب جودة المحتوى الذي ينشئه للترويج للسياحة في الجزائر وخارجها.

نخبة المؤثرين

تسعى «قمة المليار متابع» إلى مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم، من خلال استضافة نخبة من أهم المؤثرين وصنّاع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، لمناقشة كيفية إسهام الإعلام الجديد - كقطاع إبداعي - في دعم اقتصادات الدول، وخطط الوصول إلى أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

• 12 مليون متابع لصانع المحتوى الجزائري على منصات التواصل الاجتماعي.

خبيب كوّاس:

سعيد باختياري سفيراً للقمة، وهذا التعاون سيفتح آفاقاً لصناعة المحتوى الهادف، والتعريف برسالة هذا الحدث العالمي الفريد.