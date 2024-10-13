بعد 25 عامًا نفذت القصاص العادل بقاتل والدها

تمكنت امرأة برازيلية كرست حياتها للقبض على قاتل والدها من جلب السلام لعائلتها أخيرًا بعد القبض على المجرم الهارب وتقديمه للعدالة بعد 25 عامًا من جريمة القتل.

ففي 16 فبراير 1999، قُتل جيفالدو خوسيه فيسينتي دي ديوس بالرصاص بعد نقاش حاد في أحد الحانات في مدينة بوا فيستا البرازيلية من قبل شخص يدعى رايموندو ألفيس جوميز بسبب دين قدره 150 ريال برازيلي (ما يعادل 29 دولارًا في عام 1999) قيل إن جيفالدو مدين به لجوميز. وفي مرحلة ما، غادر الأخير الحانة لبضع دقائق، ثم عاد بمسدس وأطلق النار على رأس الأب لخمسة أطفال من مسافة قريبة وفر من مكان الحادث. وعلى الرغم من صدور مذكرة اعتقال باسمه، إلا أنه لم يتم القبض عليه أبدًا. ولم تستسلم أسرة جيفالدو الحزينة أبدًا للأمل في تقديم قاتله للعدالة، وكرست ابنته الكبرى، التي كانت تبلغ من العمر تسع سنوات فقط وقت وفاته، حياتها للقبض على جوميز.

وبصفتها الأكبر بين خمسة أطفال، كان على جيسلين سيلفا دي ديوس مساعدة والدتها في رعاية أشقائها الأصغر سنًا والقيام أيضًا بالأعمال المنزلية في جميع أنحاء المنزل، لكنها لم تهمل دراستها أبدًا، وكان حلمها الدائم إنهاء حزن عائلتها بالقبض على قاتل والدها. وفي سن الثامنة عشرة، بعد تخرجها من المدرسة الثانوية، درست الحقوق وأصبحت محامية مرخصة بعد سبع سنوات. ومع ذلك، في عام 2022، تخلت عن حياتها المهنية في القانون من أجل أن تصبح ضابطة شرطة، وبعد عامين، في 19 يوليو 2024، اجتازت الامتحان وتم تعيينها رسميًا كمحققة في شرطة الولاية. وطلبت على الفور وظيفة في قسم جرائم القتل، مما منحها فرصة لملاحقة رايموندو ألفيس جوميز. ففي عام 2013، حُكم على جوميز بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة قتل أخرى، ولكن نظرًا لأنه لم يتم القبض عليه بعد الجريمة، لم يتم تنفيذ الحكم أبدًا. كما صدرت أحدث مذكرة اعتقال بحق جوميز في عام 2019، مما يعني أن قانون التقادم ينتهي في عام 2031، وهو ما أعطى جيسلاين الوقت للعثور على جوميز بشكل أسرع. في 25 سبتمبر، أي بعد شهرين فقط من عملها كضابط شرطة، حققت جيسلاين سيلفا دي ديوس حلمها بتقديم قاتل والدها إلى العدالة، وبعد 25 عامًا طويلة، وجدته هي وفريقها مختبئًا في مزرعة في منطقة نوفا سيداد بالقرب من بوا فيستا وألقت القبض عليه.

وقالت سيلفا دي ديوس لوكالة الأنباء البرازيلية نوفا 1 "عندما رأيته في مركز الشرطة، حرصت على إخباره مَن أنا وأنني كنت مسؤولة عن تنفيذ مذكرة الاعتقال. لقد شاركت الأخبار مع عائلتي، وشعر الجميع بإحساس كبير بالسلام والعدالة. لقد انتظرنا لفترة طويلة، وعلى الرغم من أننا كنا في حالة من عدم التصديق، فقد تمكنا من الوصول إلى هذه اللحظة. لقد بكيت من شدة الراحة، لأنه بعد كل هذا الوقت، شعرت وكأن ثقلاً هائلاً قد رُفع عن كتفي".