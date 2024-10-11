«نوبل الآداب» للكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ

مُنحت جائزة نوبل الآداب لسنة 2024، أمس، للكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ (53 عاماً)، والتي أصبحت الأولى في بلدها تنال هذه المكافأة المرموقة.

وأوضحت لجنة التحكيم في بيان أن هان كانغ التي تكتب قصائد وروايات باللغة الكورية، نالت الجائزة «عن نثرها الشعري المكثف الذي يواجه الصدمات التاريخية، ويكشف هشاشة الحياة البشرية». وكرّست هان كانغ نفسها للفن والموسيقى أيضاً، إلى جانب الكتابة، وهو ما ينعكس في مجمل نتاجها الأدبي. ولاحظت الأكاديمية السويدية أن «أعمال هان كانغ تتميز بهذا التعرض المزدوج للألم، والتوافق بين العذاب العقلي والعذاب الجسدي، في ارتباط وثيق بالفكر الشرقي». وقال رئيس لجنة نوبل، أندرس أولسون للصحافيين، إن الكاتبة المولودة في 27 نوفمبر 1970 في غوانغجو بكوريا الجنوبية، تتمتع «بوعي فريد بالروابط بين الجسد والروح، وبين الأحياء والأموات، ومن خلال أسلوبها الشعري والتجريبي، تعدّ مبتكرة في مجال النثر المعاصر».