«جريزر» تحتفظ بلقب «بطلة الدببة السمينة»       

للمرة الثانية على التوالي، توجت الدبة البنية المعروفة باسم «جريزر» بلقب بطلة أسبوع الدببة السمينة، متغلبة مرة أخرى على منافسها الأقرب «تشونك».

ونشرت إدارة متنزه كاتماي الوطني في ألاسكا على موقع «إنستغرام»، أول من أمس، أن الدبة «جريزر» عملت بجد طوال الصيف، إذ رعت صغيراً، وتناولت السلمون لتتمكن من قضاء فصل الشتاء بنجاح.

وحصلت «جريزر» على عدد كبير من الأصوات، أكثر من 71 ألف صوت، متفوقة بشكل كبير على أقرب منافس لها، «تشونك»، الذي حصل على نحو 30 ألف صوت.

ويُقدر وزن «تشونك» بـ550 كيلوغراماً، ويحمل ندبة بارزة على أنفه. وتنافس هذا الدب البالغ من العمر 20 عاماً مرات عدة من قبل، لكنه لم يفز بالمركز الأول حتى الآن.

ويمثل هذا العام المرة العاشرة التي ينظم فيها المتنزه الواقع في جنوب غرب ألاسكا هذه المسابقة. وتنافست ست إناث وستة ذكور على اللقب خلال أسبوع من المنافسة الشرسة.

وتلقى المتنزه أكثر من مليون صوت من جميع أنحاء العالم. وقالت الحديقة إن المسابقة ترفع الوعي بالنظام البيئي والموائل لأكثر من 2000 دب بني في المنطقة، وتلفت الانتباه إلى المخاطر التي يواجهونها، مثل تغير المناخ.