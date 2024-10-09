أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أمس، اختيار مدينة الرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026.

وقالت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، في بيان، إن «هذا الاختيار جاء ليكرس التزام بلادنا العمل على ازدهار الكتاب والديمقراطية». واعتبرت أن هذا التتويج مناسبة «تتحقق فيها الالتقائية المنشودة بين ما تبذله مكونات المجتمع المدني لبناء مجتمع قارئ، يمنح فرص الاندماج وتساوي الفرص، خصوصاً في صفوف الشباب». وأضافت «على مدار عام كامل، ستحظى الآداب المغربية بعناية واهتمام خاصين، من خلال برنامج من الفعاليات الإبداعية والورش والنقاشات والتكوينات والمعارض، وذلك بهدف تجسيد صورة الرباط كعاصمة للكتاب والقراءة».

وتعود فكرة تأسيس الشبكة العالمية لعواصم الكتاب إلى مطلع الألفية الثالثة، حين اختيرت مدريد أول عاصمة عالمية للكتاب في 2001، وجاءت بعدها سلسلة مدن من بينها الإسكندرية (2002)، وبيروت (2009)، والشارقة (2019).