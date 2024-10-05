قمة المليار متابع تختار عمار تقي سفيراً جديداً للنسخة الثالثة

أعلنت قمة المليار متابع، أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم، اختيار الإعلامي الكويتي عمار تقي سفيراً جديداً للنسخة الثالثة التي تنطلق في دبي من 11 إلى 13 يناير المقبل تحت شعار «المحتوى الهادف»، لينضم بذلك إلى السفراء الذين أعلنت القمة عنهم سابقاً، وهم أحمد الغندور، وأنس مروة، وأصالة المالح، وأنس بوخش.

ويأتي اختيار سفراء قمة المليار متابع في إطار حرصها على توسيع نطاق تأثيرها والوصول إلى جمهور أكبر، من خلال تعزيز الوعي بأهداف القمة، ونشر المحتوى المتعلق بها عبر منصاتهم الرقمية، إضافة إلى تشجيع الجمهور على المشاركة في الفعاليات المرتبطة بها.

منصة رائدة

وقالت الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، عالية الحمادي: «نؤمن في قمة المليار متابع بأن قوة التأثير الحقيقي تأتي من أصحاب الأفكار الخلاقة التي تنشر الإيجابية، وتحفز الابتكار وتترك بصمة كبيرة في المجتمع، لذلك اخترنا سفراء لهم دور بارز في مجالاتهم، وتأثير كبير في ملايين المتابعين، ما يسهم في الترويج لأهداف القمة والتفاعل مع فعالياتها، وتعزيز دورها منصة عالمية رائدة في ترسيخ المحتوى الهادف».

وأكدت الحمادي أن قمة المليار متابع تقدم لسفرائها جملة من المزايا تقديراً لدورهم ومكانتهم في عالم صناعة المحتوى، وهو ما ينعكس إيجابياً على مستوى حضورهم على وسائل التواصل الاجتماعي ويرتقي بخططهم المستقبلية، مشيرة إلى أن القمة تواصل جهودها لتطوير شراكات قوية للإسهام في إحداث نقلة نوعية في صناعة المحتوى الإيجابي.

رسائل ملهمة

وأعرب الإعلامي الكويتي عمار تقي عن سعادته لاختياره سفيراً للنسخة الثالثة من قمة المليار متابع، التي تمثّل منصة دولية مهمة لتبادل الأفكار والرؤى، مع مجموعة متنوعة من المبدعين وصناع المحتوى من جميع أنحاء العالم، حول أحدث الاتجاهات والتحديات في مجال الإعلام الرقمي والصناعات الإبداعية، والتعاون في مشاريع تسهم في دفع عجلة النمو في هذا القطاع الواعد.

وقال: «أتطلع إلى العمل مع فريق قمة المليار متابع وجميع المشاركين لتحقيق أهداف القمة ونشر رسائلها الملهمة، وتحفيز حوار عالمي للإسهام في ترسيخ المحتوى الهادف الذي يحترم عقل المتلقي، ويلبي احتياجاته الحقيقية ويُحدث تأثيراً إيجابياً في واقع المجتمعات، ويعزز التفاؤل والثقة بمستقبل أفضل».

تأثير إيجابي

وتتيح قمة المليار متابع لسفرائها تمثيل القمة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وخلال الفعاليات المشابهة، وفي جميع الملتقيات والمؤتمرات الخاصة بصناعة المحتوى، وتطوير آليات العمل على وسائل التواصل الاجتماعي. كما يعمل السفراء على الترويج لأحدث الابتكارات والتقنيات التي تناقشها القمة، والإسهام في نشر المعرفة حولها، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تحقيق التأثير الإيجابي.

وتوفر القمة لسفرائها فرصة للتعاون مع خبراء ومبدعين آخرين، والمشاركة في فعاليات وأنشطة متنوعة، ما يسهم في تعزيز علامتهم التجارية الشخصية، وتعميق مصداقية رسائلهم لدى المتلقين، وقدرتهم على التأثير في طيف أوسع واكتساب مزيد من المتابعين.

يذكر أن قمة المليار متابع تسعى إلى مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم، من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى أفراداً ومؤسسات على جميع منصات التواصل الاجتماعي، لمناقشة كيفية إسهام الإعلام الجديد كقطاع إبداعي في دعم اقتصادات الدول، وخطط الوصول إلى أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

برامج وجوائز

اشتهر الإعلامي الكويتي عمار تقي الحاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من أميركا، بتقديم برنامج «الصندوق الأسود» الذي يحظى بمتابعة كبيرة، حيث يقوم بتوثيق أهم وأبرز الأحداث التاريخية والسياسية التي مرت بها الكويت والمنطقة، من خلال استضافته لشخصيات عاصرت تلك الأحداث، وكانت جزءاً منها.

وقدّم عمار تقي عدداً من البرامج أبرزها «بين السطور»، و«همزة وصل»، و«المنصة»، و«تحت المجهر»، وحصل على عدد من الجوائز، منها جائزة الإبداع الإعلامي من الملتقى الإعلامي العربي 2013، وجائزة أفضل مذيع سياسي في مهرجان «المميزون» 2013، كما اختير شخصية العام 2020 في الملتقى الثقافي الكويتي.