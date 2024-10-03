جورج وسوف وكاظم الساهر يغنيان في «دبي للتسوق»

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن مجموعة من العروض الترفيهية احتفالاً بالدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق الذي ينطلق في السادس من ديسمبر المقبل، ويستمر 38 يوماً.

وستشهد عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ«دبي للتسوق» عودة «مهرجان 321» الذي يقدم حفلات وفعاليات ترفيهية خلال الفترة من السادس إلى الثامن من ديسمبر المقبل، لينشر أجواءه الاحتفالية الخاصة بافتتاح فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

وتنطلق سلسلة الحفلات في السادس من ديسمبر مع نجمي الغناء العربي جورج وسوف وكاظم الساهر في كوكاكولا أرينا.

وتمتد احتفالات «مهرجان 321» إلى سيتي ووك للمرة الأولى مع مجموعة من الفعاليات الترفيهية المجانية في الهواء الطلق، ما يقدم عطلة نهاية أسبوع مليئة بالمتعة للجميع، ما بين العروض المتجولة التي تُقام في الهواء الطلق، والأنشطة، وغيرها من التجارب احتفالاً بمرور 30 عاماً على انطلاق مهرجان دبي للتسوق.

وتستضيف كوكاكولا أرينا خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من «دبي للتسوق»، أمسيات موسيقية تحييها مجموعة من الفنانين والنجوم من العالمين العربي والغربي وجنوب شرق آسيا، ما يتيح للجمهور من جميع الجنسيات فرصة الاستمتاع بلحظات لا تُنسى.