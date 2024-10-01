كوريا الجنوبية.. طلبة ومعلمون ضحايا لـ «التزييف العميق»

أظهر مسح حديث، أمس، أن إجمالي 799 طالباً من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية في كوريا الجنوبية وقعوا ضحية لمقاطع فيديو تستخدم تقنية «التزييف العميق» هذا العام، إلى جانب 31 مدرساً.

وتُعدُّ تقنية «التزييف العميق» من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتُستخدم في تزييف مقاطع الفيديو بصورة احترافية عالية لدرجة يصعب التمييز بينها وبين المقاطع الحقيقية.

وأعلنت وزارة التعليم الكورية الجنوبية هذه الأرقام في مسحها الأخير، إذ كشفت أن 833 شخصاً وقعوا ضحية لمقاطع فيديو تستخدم تقنية «التزييف العميق»، بينهم ثلاثة موظفين في المدارس، وفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب). وكشف المسح أنه تم تقديم 504 بلاغات عن أضرار في المدارس.

وأظهر المسح أنه تمت إحالة 417 حالة من إجمالي الحالات إلى السلطات للتحقيق، منها 223 حالة من المدارس الثانوية، فيما شطبت 218 حالة.