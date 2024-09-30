بمبلغ خيالي.. بيع فيديو لموكب جون كينيدي بعد اغتياله

بيعت مشاهد لم يتم عرضها من قبل لموكب الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، أثناء نقله إلى المستشفى، بعد اغتياله عام 1963، في مزاد علني، بمبلغ قيّمته دار المزادات "RR Auction" بـ 137.5 ألف دولار، وفقاً لما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس".

وبحسب الوكالة، لم ينشر المزاد الفيديو بالكامل، بل اكتفى بعرض صور لطريق دالاس السريع، الذي سار فيه موكب كينيدي.

وأوضحت الوكالة أن هذه اللقطات، التي تم تصويرها على شريط بحجم 8 ملم، بيعت لشخص فضّل البقاء مجهول الهوية.



ويظهر في الفيديو، الذي تبلغ مدته حوالي 10 ثوانٍ، وكيل الخدمة السرية الأمريكية كلينت هيل، وهو يقف مميلاً برأسه فوق كينيدي وزوجته جاكلين، التي يظهر فستانها الوردي في اللقطات، وفقاً لما نقلته الوكالة.

واغتيل جون كينيدي يوم 22 نوفمبر(تشرين الثاني) 1963، عن عمر ناهز 46 عاماً، حينما أُطلق عليه الرصاص وهو يمرّ في الشارع في سيارة مكشوفة رفقة زوجته جاكلين كينيدي، في زيارة إلى مدينة دالاس بولاية تكساس.