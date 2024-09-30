فيلم مثير للجدل يفوز بجائزة مهرجان سان سيباستيان

فاز فيلم وثائقي عن مصارعة الثيران للمخرج الكاتالوني ألبرت سيرا، أول من أمس، بجائزة «الصدفة الذهبية»، أرقى مكافأة تُمنح في مهرجان سان سيباستيان في إسبانيا.

وقال ألبرت سيرا عند تسلّمه جائزته: «أود أن أشكر المهرجان على اختياره الفيلم»، مع العلم أنّ منظمات تُعنى بحقوق الحيوان كانت أثارت حملة لعدم عرض «تارديس دي سوليداد» خلال الدورة الـ72 من المهرجان السينمائي.

وكان حزب «باكما» الإسباني الذي يناضل من أجل حقوق الحيوان، قد طلب سحب الفيلم من المسابقة، إذ يوفر «رؤية عاطفية لتقليد ينطوي على عنف ضد الحيوانات».

ويتمحور الفيلم الذي لاقى استحساناً خلال عرضه في المهرجان، على مصارع الثيران أندريس روكا ري خلال أيام عدة من مهرجان لمصارعة الثيران، منذ لحظة ارتدائه زيّه حتى نهاية مصارعة الثيران، من دون تجنّب مَشاهد مقتل الثيران، إذ حفل بها الفيلم.