«دانوب هوم» تكشف عن مظهرها الجديد ومجموعة الأثاث الخارجي

نظّمت «دانوب هوم» حدثاً حيوياً في صالة عرضها الرئيسة في البرشاء بدبي، للكشف عن مظهر العلامة التجارية الجديد وتقديم مجموعة الأثاث الخارجي المنتظرة بشدة. وحضر الحدث نحو 100 من كبار المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة وشركاء الإعلام المحلي.

تبسيط الحياة للعملاء

وتهدف الهوية الجديدة للعلامة التجارية، المرتكزة على مفهوم «البساطة»، إلى جعل تجربة التسوق أكثر بساطة وسلاسة واستمتاعاً للعملاء، حيث يمكّن هذا التركيز على البساطة العملاء من إنشاء منازل تعكس أسلوبهم الشخصي وراحتهم بشكل أفضل، ومن هذا المنطلق البسيط، ظهرت أربع ركائز أساسية: السعادة، السهولة، الشغف، والابتكار، وهذه المبادئ هي التي توجه «دانوب هوم» في تحسين خدمة العملاء وتطوير المنتجات.

وفي حديثه خلال الفعالية، قال سيد حبيب، المدير العام لـ«دانوب هوم»: «لقد جعلنا من مهمتنا تبسيط تجربة التسوق لعملائنا، هدفنا هو جعل عملية التسوق سهلة قدر الإمكان حتى يتمكنوا من التركيز على إنشاء المنازل التي يحبونها».

كل ما يحتاجه المنزل

و«دانوب هوم» هي العلامة التجارية الوحيدة التي يمكن للعملاء من خلالها العثور على كل ما يحتاجونه لمنزلهم، كل ذلك تحت سقف واحد، من الأثاث الأنيق وديكور المنزل إلى الأثاث الخارجي وإكسسوارات الحديقة، حيث تقدم «دانوب هوم» مجموعة لا مثيل لها. ولا توجد علامة تجارية أخرى تقدم مجموعة بهذا الاتساع، ما يجعلها الوجهة المثالية لحلول المنزل الشاملة.

وقال أنيس ساجان، نائب رئيس مجموعة دانوب: «هدفنا هو أن نكون المكان الذي يتجه إليه الجميع لكل ما يتعلق بالمنزل. «دانوب هوم» تتميز بتشكيلتها الكاملة من المنتجات التي تحول المنازل من الداخل والخارج. ويبرز إعادة العلامة التجارية التزامنا الجودة ورضا العملاء».

مجموعة الأثاث الخارجي الجديدة كلياً

كما عرض الحدث مجموعة الأثاث الخارجي الجديدة كلياً من «دانوب هوم»، التي تضم أكثر من 1000 منتج. من مجموعات طاولات الطعام الخارجية وأرائك الاسترخاء إلى معدات الشوي وألعاب الأطفال، وتم تصميم المجموعة لتناسب الحياة الخارجية طوال اليوم، ما يجعلها عملية وجميلة في الوقت ذاته.

وتعدّ النباتات الصناعية من أبرز مميزات المجموعة، حيث تم تصميمها لتتحمل حتى المناخ القاسي في الشرق الأوسط، ما يضمن الحد الأدنى من الصيانة وجمالاً يدوم طويلاً. وتم تصنيع هذه المنتجات من مواد عالية الجودة، لتتحمل الظروف الجوية الصعبة، ما يجعلها مثالية لكل من التجمعات والاسترخاء الهادئ.

وتلتزم «دانوب هوم» الاستدامة في جميع منتجاتها. من خلال استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير مثل الألمنيوم، والسيراميك، والفولاذ، واستيراد المواد من أكثر من 20 دولة، وتقلل الشركة من انبعاثات الكربون واستخدام الطاقة، حيث يضمن هذا الالتزام منتجات متينة تدعم الأهداف البيئية وتعزيز رفاهية العملاء.

ما القادم من «دانوب هوم»؟

وقوبلت الهوية الجديدة للعلامة التجارية ومجموعة الأثاث الخارجي بردود فعل حماسية من الحاضرين، كما انبهر الضيوف بإعادة العلامة التجارية المدروسة والتشكيلة الواسعة من المنتجات الخارجية. وشهدت صالة العرض حماسة كبيرة من الحضور لاستكشاف المجموعة بشكل أكبر، ما انعكس في زيادة فورية في عدد الزوار بعد الحدث.

ولا تتوقف «دانوب هوم» عند هذا الحد، فبعد هذه الانطلاقة الناجحة، وسعت الشركة صالة عرضها الرئيسة في أبوظبي لتصل إلى 200.000 قدم مربعة، ما يجعلها أكبر صالة عرض في المنطقة. وتعزز هذه التوسعة مهمة الشركة في تقديم كل ما يحتاجه المنزل في مكان واحد مريح.

• الأولوية وضع العملاء في المقام الأول.

«دانوب هوم»

«دانوب هوم» هو اسم راسخ في تحسين وتجهيز المنازل، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات لكل غرفة ومساحة خارجية. باعتبارها العلامة التجارية الوحيدة في المنطقة التي تغطي جميع جوانب احتياجات المنازل، تلتزم «دانوب هوم» بتقديم الجودة والراحة والفخامة لعملائها.