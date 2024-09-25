موسم سياحة الحيتان يثير القلق في بولينيزيا

بدأ «موسم الحيتان» في بولينيزيا الفرنسية الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، إذ تزدهر الرحلات البحرية لمشاهدة الحيتان وحتى السباحة معها، ما يثير تساؤلات ومخاوف في شأن صحة هذه الحيوانات البحرية الضخمة.

في كل عام، من يوليو إلى نوفمبر، تأتي الحيتان الحدباء لتتكاثر، وتضع صغارها في مياه بولينيزيا، إذ تُعدّ هذه المنطقة الفرنسية ما وراء البحار، والتي تضم 118 جزيرة وخمسة أرخبيلات، من الأماكن الوحيدة في العالم التي تسمح بإطلاق هذه الحيتانيات الكبيرة.

وتشكل تاهيتي أكبر جزيرة في بولينيزيا الفرنسية، وتبلغ مساحتها أكثر من 1000 كيلومتر مربع، وهي مكان متميز لمشاهدة الحيتان. ويفرض مرسوم من الحكومة البولينيزية، مسافة أمان تبلغ 100 متر بين الحيتان والقوارب المرخصة، و15 متراً مع السباحين. ورغم نجاحها السياحي والمكاسب التي توفرها، تتعرض السباحة مع الحيتان لانتقادات من جمعيات وجزء من المجتمع العلمي.