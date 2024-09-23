الشرطة المصرية تحقق مع ابن محمد رمضان في الاعتداء على زميله بالمدرسة

استمعت جهات التحقيق بمدينة أكتوبر، غرب العاصمة المصرية القاهرة، لأقوال دفاع الفنان محمد رمضان في واقعة التعدي على طفل داخل نادي نيو جيزة بأكتوبر، وإصابته بإصابات طفيفة.

وقامت جهات التحقيق بعمل تقرير طبي بالإصابات وأرفقته بالمحضر.

واستدعت جهات التحقيق الفنان محمد رمضان ونجله لسماع أقوالهما في واقعة التعدي على طفل نادي نيو جيزة بصفعه، بعد انهاء التدريبات الخاص بينهما.

وكانت إحدى السيدات من جيران الفنان محمد رمضان بمنطقة نيو جيزة، قد تقدمت ببلاغ إلى قسم أول أكتوبر بعد عصر الثلاثاء، تتهم فيه الفنان محمد رمضان ونجله، بالاعتداء على نجلها داخل نادي نيو جيزة.

وأضافت المشتكية أن نجلها الطالب عمر، يدرس بالصف السادس الابتدائي في مدرسة جرين لاند الدولية بالشيخ زايد، وتعرض للضرب ما نتج عنه إصابته بكدمات واحمرار بالخد الأيسر.

وأوضحت في بلاغها أنه خلال لعب نجلها داخل نادي نيو جيزة، حدثت مشادة بينه وبين نجل محمد رمضان، موضحة أنها تطورت للضرب.

واتهمت الفنان محمد رمضان وابنه بالتعدي على نجلها، وإحداث إصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه أوضح محمد سالم والد الطفل ضحية ضرب ابن محمد رمضان تفاصيل اعتداء نجل الفنان على ابنه داخل ناد بأكتوبر.

وقال محمد سالم والد الطفل خلال بث مباشر مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية: ابني كان بيلعب مع أصدقائه وتقريبا حد خبط ابن محمد رمضان وكانت حاجة بسيطة وبعدها نجل الفنان قاله أنت متعرفش أنا ابن مين؟.