مالكو أرض في تكساس يقاضون «سبايس إكس»

أقام مبتكرو لعبة «كاردز أغينست هيومانيتي» دعوى قضائية على شركة «سبايس إكس» التي يملكها إيلون ماسك، بتهمة الاستغلال غير القانوني لأرض يملكونها على الحدود بين تكساس والمكسيك.

وطالب المدّعون بتعويض 15 مليون دولار من الشركة التي قالوا إنها استخدمت الأرض لرمي «حصى ونفايات مرتبطة بابتكاراتها الفضائية ولركن جرارات».

وأوضحوا في منشور عبر موقع إلكتروني، أنّ «(سبايس إكس) كانت تصنّع أداة أو مركبة فضائية في مكان قريب من الأرض، واعتبرت أن بإمكانها رمي نفاياتها على أرضنا الجميلة من دون الحصول على موافقتنا». وأضافوا: «بعدما واجهناها، أعطتنا مهلة 12 ساعة لقبول عرض تافه بأقل من نصف قيمة أرضنا».

ورفض المدّعون العرض، ثم اتخذوا إجراءات قانونية في تكساس. واشترت الشركة الأرض عام 2017 لمنع بناء جدار مناهض للمهاجرين كان يدعو الرئيس السابق دونالد ترامب إلى تشييده آنذاك.