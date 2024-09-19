كوريا الجنوبية: حجم المكالمات المزعجة وصل لمستوى قياسي

ذكرت تقارير إخبارية أن حجم المكالمات المزعجة عبر الهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية وصل إلى مستوى قياسي خلال أول ثمانية أشهر من العام.

وأوردت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية أن بيانات وكالة الإنترنت والأمن الكورية التي قدمتها للجمعية الوطنية، أمس، أظهرت أنه تم تسجيل أو رصد 280.4 مليون مكالمة ورسالة مزعجة ما بين يناير وأغسطس الماضيين، بارتفاع بنسبة 68%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويمثل العدد نحو 95% من المكالمات المزعجة التي تم تسجيلها خلال العام الماضي بأكمله.

يشار إلى أن المكالمات المزعجة على الهواتف المحمولة تتزايد سنوياً.

وتواجه الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات التي لم تتخذ إجراءات بعدما علمت بالمكالمات والرسائل المزعجة على شبكاتها، عقوبة غرامة تصل إلى 30 مليون وون (نحو 22 ألفاً و600 دولار)، وهي تواجه انتقادات لكونها غير كافية.