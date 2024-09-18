مهرجان دبي للتسوق: انتظروا 38 يوماً من الفرح المتواصل

بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة الجديدة من مهرجان دبي للتسوق، والذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إذ تقدم الدورة الـ30 جدول فعاليات مليئاً باللحظات المبهجة والمتعة المتواصلة في كل أرجاء المدينة على مدى 38 يوماً من السادس من ديسمبر المقبل وحتى 12 يناير 2025، مما يعزز سمعة دبي المرموقة كوجهة شتوية نابضة بالحياة تقدم مجموعة من التجارب الاستثنائية التي جرى تصميمها خصيصاً لهذا الموسم.

ويحتفل مهرجان دبي للتسوق بمرور 30 عاماً من الترحيب بالضيوف من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بأفضل ما تقدمه مدينة دبي.

وأطلق «دبي للتسوق» في 1996 كأول مهرجان من نوعه في العالم، وكان بمثابة مرحلة جديدة وضعت دبي على خارطة أهم الوجهات السياحية العالمية.

وتطور «دبي للتسوق» من كونه أطول مهرجان للبيع بالتجزئة في العالم ليصبح اليوم أحد أكبر وأضخم الاحتفالات السنوية المرتقبة التي تكتسي فيه المدينة بأجمل حلّة وتبرز روعتها وجمالها بما تحتضنه من أفضل الفعاليات الترفيهية العالمية، وما تتضمنه من معالم سياحية فريدة، وتجارب ضيافة رائعة، ومأكولات متنوعة، وأنشطة ووجهات ثقافية استثنائية، وشواطئ وإطلالات خلابة.

ومن المتوقع أن تكون الدورة الـ30 للمهرجان النسخة الأكثر تميزاً، ما يعزز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية مع مجموعة من التجارب المتميزة التي لا تُنسى في جميع أنحاء دبي.

وسيتضمن جدول المهرجان مجموعة من الحفلات الموسيقية التي تحييها نخبة من أشهر نجوم العالم، بما في ذلك مهرجان 321، والاستمتاع بالتجارب المجتمعية المؤقتة مثل سوق «اتصالات إم أو تي بي»، وفعالية «كانتين X»، وعروض التسوق الأكبر على الإطلاق من أكثر من 1000 علامة تجارية عالمية ومحلية، وعروض مبهجة، واحتفالات لا تُنسى بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، بالإضافة إلى مغامرات داخل المنتزهات الترفيهية وكذلك في الهواء الطلق، والوجهات الشاطئية.

ويقدم المهرجان فرصاً للفوز بجوائز كبرى، علاوة على رؤية سماء دبي وهي تضاء كل ليلة بالعروض والألوان والأضواء المذهلة على مدى 38 يوماً، بدءاً من عروض الإضاءة المبهرة، مروراً بالألعاب النارية، وصولاً إلى عرض طائرات الدرون اليومي.