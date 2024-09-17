الشرطة الأميركية تصيب 4 بالخطأ خلال مطاردة رجل لم يدفع ثمن تذكرة مترو

أصيب 4 أشخاص في محطة مترو أنفاق في مدينة نيويورك الأميركية، بعد أن أطلق عنصران من الشرطة النار على رجل قالا إنه لم يدفع ثمن تذكرة المترو.

وبحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية، أصيب اثنان من المارة بالرصاص، بالإضافة إلى المشتبه به وضباط، جراء «النيران الصديقة».

وقال رئيس شرطة نيويورك جيفري مادري إن الحادث وقع عندما طارد ضابطان رجلاً (37 عاماً) بعدما دخل إلى المترو دون دفع ثمن التذكرة التي يبلغ ثمنها 2.20 جنيه إسترليني (2.90 دولار).

وأمر الضابطان الرجل بالتوقف، لكنه رفض، وقال: «سأقتلكما إذا لم تتوقفا عن متابعتي»، ولاحظ الضابطان أن الرجل كان يحمل سكيناً، ثم هرب إلى قطار دخل المحطة وخلال ملاحقته كان يهاجمهما بالسكين ثم أطلقا عليه عدة طلقات، ثم تمكنا من الإمساك به وضربه عدة مرات وتم نقله إلى المستشفى حيث كان في حالة مستقرة.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد المارة رجلي الشرطة وهما يقدمان الإسعافات الأولية للرجل، قبل أن يدرك أحدهما أنه أصيب برصاصة.

ووفقاً لـ«سكاي نيوز»، أصيب أحد الركاب، وهو رجل يبلغ من العمر 49 عاماً، برصاصة اخترقت عربة المترو وأصابت رأسه، وهو في حالة صحية حرجة.