«مواعيد عرقوب».. سيرة مبارك العقيلي على مسرح «العويس»

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مساء غد عرضاً مسرحياً بعنوان «مواعيد عرقوب»، وهو سيرة مسرحية مونودرامية عن حياة الشاعر مبارك العقيلي، من تأليف وإخراج الفنان عمر غباش، ومن إنتاج مركز ديرة الثقافي بدبي.

ويقدّم غباش حياة مبارك العقيلي الذي وُلد في الرياض بالسعودية، وتنقل بينها وبين العراق ودبي وعمان والبحرين حتى استقر به المقام في دبي. وعاش الشاعر ما بين 1875 و1955، وعاصر الوجود العثماني في منطقة الأحساء، والانتداب البريطاني في منطقة الخليج. كما عاصر العديد من الشخصيات في المنطقة، وتواصل مع العديد من المثقفين، وكان يتميز بجزالة شعره سواء باللغة العربية الفصحى أو في النبطي. وكان له السبق في كتابة أول مسرحية شعرية في الجزيرة العربية، وأول قصة قصيرة. وتستعرض المسرحية رحلته منذ صغره، ومن ثم كل فصول حياته.

ويُعد هذا العرض المسرحي أول عرض لـ«مواعيد عرقوب» في الإمارات، إذ عرضت سابقاً في مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، وفي مهرجان شتوتغارت الدولي للمسرح بألمانيا في مايو الماضي.