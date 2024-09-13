جون بون جوفي ينقذ امرأة من الانتحار

أنقذ مغني الروك الأميركي جون بون جوفي، امرأة من الانتحار، كانت تقف على حافة جسر في ناشفيل بجنوب الولايات المتحدة، على ما أفادت السلطات المحلية ومجلة «ديدلاين». وكان النجم المشهور خصوصاً بأغنيتيه «ليفين أون إيه براير» و«إتس ماي لايف» يصوّر مقطع فيديو فوق جسر جون سيغنثالر للمشاة، عندما رصد مع امرأة أخرى، سيدة تقف على حافة الجسر.

وفي منشور عبر منصة «إكس»، أشارت شرطة ناشفيل في ولاية تينيسي، إلى أنّ بون جوفي «أقنعها بالنزول عن حافة الجسر فوق نهر كمبرلاند، لتصبح بأمان». وفي مقطع فيديو للواقعة نشرته قناة محلية، ظهرت امرأة ترتدي قميصاً أزرق تقف على حافة الجسر، على الجانب غير الآمن من حاجز الحماية.

ثم يقترب بون جوفي وامرأة أخرى منها، وبعد التحدث إليها قليلاً، يساعدانها على تسلق حافة الجسر للعودة إلى أرضيته، قبل أن يأخذها المغني بين ذراعيه، ثم يسير معها نحو نهاية الجسر.