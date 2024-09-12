50 مليون دولار لأميركي سُجن 10 سنوات لجريمة لم يرتكبها

حُكم على سلطات مدينة شيكاغو الأميركية بدفع مبلغ قياسي يبلغ 50 مليون دولار لأميركي أمضى 10 سنوات بالسجن إثر إدانته بجريمة قتل لم يرتكبها.

وأظهرت وثائق قضائية أن هيئة محلفين فيدرالية في ولاية إلينوي قررت بالإجماع دفع تعويض لمارسيل براون (34 عاماً) 50 مليون دولار عن 10 سنوات من الاحتجاز والسجن الجنائي من عام 2008 إلى عام 2018.

وأعلنت شركة المحاماة «لوفي أند لوفي» التي تمثل براون، في بيان، أن «هذا أكبر مبلغ في تاريخ الولايات المتحدة يُمنح لمدعٍ مُدان بجرم لم يرتكبه».

وحُكم على الرجل في 2011 بالسجن 35 عاماً بتهمة قتل في عام 2008 بشيكاغو، إثر اعتراف انتزعته الشرطة بالقوة وبالاعتماد على أدلة ملفقة.

وقال براون: «كنت مجرد فتى.. ألقوا بي في عرين الأسود دون أي اعتبار أو ندم».