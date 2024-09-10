كندريك لامار نجم «سوبربول»: اختاروا الشخص المناسب

يُحيي نجم الهيب هوب الأميركي كندريك لامار العرض الفني، خلال استراحة ما بين الشوطين في المباراة النهائية المقبلة لبطولة كرة القدم الأميركية (سوبربول)، الحدث الذي يحظى بأكبر نسب مشاهدة على شاشات التلفزة الأميركية.

وبعبارة «لقد اختاروا الشخص المناسب»، علّق مغني الراب المتحدر من كاليفورنيا والبالغ 37 عاماً على إسناد المهمة إليه، بعدما أحدث ضجة كبيرة هذه السنة بخوضه «نزالاً» بواسطة سلسلة من الأغنيات مع نجم آخر في النوع الموسيقي نفسه، هو الكندي دريك.

وتُقام مباراة سوبربول في التاسع من فبراير 2025 في «سيزرز سوبردوم» في نيو أورلينز.

وفاز كندريك لامار الذي نشأ في ضاحية كومبتون الفقيرة في لوس أنجلوس بعدد من الجوائز، وأصبح عام 2018 أول فنان هيب هوب ينال جائزة «بوليتزر» عن أغنيته DAMN. وحصل ألبومه عام 2022 على ثلاث جوائز «غرامي»، من بينها تلك المخصصة لأفضل أغنية راب خلال العام.