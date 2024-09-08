دب يهاجم رجلا في متنزه وطني سياحي في كرواتيا

هاجم دبّ رجلا وعضّه في ذراعه في متنزه بحيرات بليتفيتشي الوطني السياحي في كرواتيا، على ما أعلنت الشرطة الكرواتية، اليوم.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أنّ الرجل البالغ 64 عاما نُقل إلى أحد المستشفيات في بلدة غوسبيتش المجاورة.

ووقعت الحادثة مساء الأول من أمس، في القرية التي يقيم فيها الرجل، بحسب الشرطة.

ويزور متنزه بحيرات بليتفيتشي، أكبر متنزه طبيعي في كرواتيا ومُدرج في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، أكثر من 1,5 مليون سائح سنويا.

ويُقدَّر عدد الدببة البنية في كرواتيا بنحو ألف حيوان، تعيش بشكل رئيسي في الغابات وسط البلاد حيث يقع متنزه بحيرات بليتفيتشي الوطني.

ومع أنّ هذه الأنواع محمية، تسمح السلطات بصيد قرابة مئة دب سنويا.