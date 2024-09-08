مصر تنعى حلمي التوني: فنان شكل وجدان جيل بأكمله

نعت نقابة الفنانين التشكيليين في مصر الفنان حلمي التوني، أحد أبرز مصممي أغلفة الكتب عربياً ودولياً الذي توفي أمس عن عمر ناهز 90 عاماً.

وقال وزير الثقافة المصري، الفنان التشكيلي أحمد فؤاد هنو، في بيان، إن «الراحل كان أحد حراس الهوية المصرية، وشكل وجدان جيل بأكمله بأعماله الخالدة».

ولد حلمي التوني في محافظة بني سويف عام 1934 وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة - تخصص ديكور مسرحي، كما درس فنون الزخرفة.

وعمل في مؤسسة دار الهلال مشرفاً على المجلات، وظهرت رسومه في مجلتي «سمير» و«ميكي» للأطفال، كما أسهم في إخراج مجلة «المسرح والسينما».

وتعاون حلمي التوني مع كبرى دور النشر في تصميم أغلفة الكتب وإخراجها فنياً، لاسيما مؤلفات الأديب المصري نجيب محفوظ.

وترأس تحرير مجلة «وجهات نظر» الشهرية، وأقام عشرات المعارض الفردية في معظم الدول العربية، وشارك في معارض جماعية عربياً ودولياً.

ونال الفنان الراحل جائزة معرض بولونيا لكتب الأطفال عام 2002، وجائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن ملصقه للعام الدولي للطفل عام 1979، وتقتني العديد من المتاحف والمؤسسات لوحاته.