مايكل دوغلاس يحظى باحتفاء رفيع في «مهرجان دوفيل»

أعلن الممثل الأميركي مايكل دوغلاس، أول من أمس، انطلاق فعاليات مهرجان دوفيل للسينما الأميركية في شمال فرنسا بدورته الـ50.

وصفّق الحاضرون في مركز دوفيل الدولي وقوفاً لدى دخول دوغلاس لتسلُّم جائزة فخرية عن مجمل مسيرته المهنية.

وقال الممثل البالغ 79 عاماً، المعروف بأدواره في أفلام شهيرة أبرزها «بايسك إنستنكنت» (1992) و«ذي غايم» (1997): «هذه خامس مرة آتي فيها إلى دوفيل، ولن تكون الأخيرة».

وقال مايكل دوغلاس بـ«الفرنسية» لـ«وكالة فرانس برس»: «من الصعب شرح ذلك، لكنّ الأمر مميز للغاية، ثمة مهرجانات كثيرة في العالم لكن بالنسبة لي دوفيل الأفضل، فهو بسيط ومحبب للغاية».

وأشاد بالمخرجة الأميركية الشابة ماليا آن، ابنة الرئيس السابق باراك أوباما، التي حصلت على جائزة الجيل الجديد، قبل أن يروي قصة لقائه مع زوجته كاثرين زيتا جونز في مهرجان دوفيل عام 1998.

وتتنافس 14 فيلماً هذا العام لنيل الجائزة الكبرى في المهرجان، بينها ثمانية أفلام أولى لمخرجيها. ويترأس لجنة التحكيم الممثل الفرنسي بونوا ماجيميل.